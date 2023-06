Oberhausen: Neuer Frische-Markt nur für Grillgut eröffnet

Oberhausen. Passend zur Grillsaison: In Oberhausen gibt’s Steaks, Würstchen und Soßen ab sofort in einem eigenen Frische-Markt. Waren aus eigener Produktion.

Passionierte Würstchen-Griller und Nackensteak-Brutschler haben die diesjährige Grillsaison längst eröffnet. Und eine Oberhausener Fleisch- und Wurstmanufaktur hat den Trend für das fleischige Freizeitvergnügen erkannt und verkauft Grillgut ab sofort in einem eigenen kleinen Frischemarkt.

Dazu hat die Fleischerei Timm direkt neben ihrem eigenen Werk am Max-Planck-Ring 39 einen Container errichtet. Direkt aus eigener Produktion bieten Christian Timm und sein Team dort frisches Grillfleisch und Würstchen, dazu passende Soßen und Salate an. Aufschnitt und „saisonale Spezialitäten“, wie die Fleischerei wirbt, kommen obendrauf.

Grillwürstchen aus dem Automaten

Die Timms wissen, wie beliebt ihr Fleisch und ihre Wurst ist: Ebenfalls am Max-Planck-Ring betreiben sie einen Grillfleisch- und Würstchen-Automaten. Besonders in den Sommermonaten an den Wochenenden steht die Kundschaft nicht selten Schlange, um Frisches für den heimischen Rost zu ziehen.

Der Frischemarkt öffnet mittwochs und donnerstags jeweils von 12 bis 17 Uhr sowie freitags von 10 bis 17 Uhr. Weitere Informationen auf www.timm-frische.de und per E-mail an order@timm-frische.de.

