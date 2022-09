Oberhausen: Neue Packstation mit Solarbetrieb im Einsatz

An der Klosterhardter Straße in Oberhausen ist eine neue Packstation mit Solar-Betrieb im Einsatz.

Oberhausen. Das Unternehmen Deutsche Post DHL eröffnet eine weitere Packstation in Oberhausen. Sie wird mit Solarstrom betrieben.

In Oberhausen hat eine besondere neue Packstation der Post eröffnet: Die Anlage an der Klosterhardter Straße in Höhe der Hausnummer 7b wird über eigene Solar-Paneele mit Strom versorgt. Ähnliche Solar-Stationen gibt es bereits in Alsfeld und in Holten.

52 Fächer stehen den Kundinnen und Kunden zur Verfügung. Sie können Päckchen und Pakete abholen sowie vorfrankierte Sendungen verschicken. „Und damit aktiv zum umweltfreundlichen Paketversand beitragen“, wirbt das Unternehmen Deutsche Post DHL Group.

>>> Service-Link: Alle Oberhausener Paketshops und Briefkästen im Überblick <<<

Und noch etwas ist besonders: Den an anderen Packstationen üblichen kleinen Bildschirm gibt es an der Klosterhardter Straße nicht. Die Nutzung der Station funktioniert ausschließlich über die kostenlose Smartphone-App der Post. Somit wird noch einmal Strom gespart.

Grundsätzlich würden die Packstationen zur Reduzierung von CO 2 -Emissionen sowie des Verkehrs innerhalb von Städten beitragen, erklärt das Unternehmen in einer Pressemitteilung. Im Vergleich zu einer Haustür-Zustellung würden bei einer Packstationssendung bei der Auslieferung im Durchschnitt 30 Prozent CO 2 eingespart. Denn die Zustellerinnen und Zusteller könnten pro Stopp an der Packstation mehrere Dutzend Pakete abliefern und abholen.

Sie wollen keine Nachrichten aus Oberhausen verpassen? Dann bestellen Sie unseren kostenlosen abendlichen Newsletter: Hier geht’s zur Newsletter-Anmeldung

Sie möchten mehr Nachrichten und Geschichten aus Oberhausen lesen? Hier geht’s zur WAZ-Stadtseite Oberhausen

Die WAZ Oberhausen finden Sie auch auf Facebook: Hier geht’s zur Facebookseite

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Oberhausen