Oberhausen: Nach Verzögerung - Centro Beach startet durch

Das Coco Open-Air-Festival lässt am Samstag, 10. Juni, zwischen 18 und 4 Uhr die Party-Gäste feiern. Auch ein großes Feuerwerk ist am Centro Oberhausen geplant.

Oberhausen. Eigentlich sollte der Centro Beach schon im Mai regelmäßig öffnen. Nun holen die Macher am Samstag, 10. Juni, das erste Festival nach Oberhausen.

Der feine Sandstrand am Platz der Guten Hoffnung wird wieder in Bewegung gebracht: Am Samstag, 10. Juni 2023, startet das Coco Open-Air-Festival am „Centro Beach“ in die Party-Saison. Die Macher fahren ordentlich DJs auf.

Eigentlich sollte sich der Party-Strand neben dem Centro Oberhausen schon im Hochbetrieb befinden. Einige kleinere Partys liefen auch tatsächlich schon. Doch gerade im Mai hatten die Macher noch mit technischen Problemen zu kämpfen, die heitere „Feier-Abende“ in Liegestühlen und an der Strandbar verhinderten.

Centro Oberhausen: „Centro Beach“ lässt Feuerwerk starten

Das wird sich nun ändern: Das Coco Open-Air-Festival läuft am Samstag zwischen 18 und 4 Uhr. Neben Live-Shows gibt es eine Foto-Insel, an der sich Partygäste ablichten lassen können. LED-Roboter sind unterwegs. Als Höhepunkt kündigen die Veranstalter gegen 22.45 Uhr ein großes Feuerwerk über dem Centro-Himmel an. Passend zum Strand soll es warm und sonnig werden.

Die DJs legen eine gemischte Genre-Auswahl auf, bestehend aus R’n’B, House, Charts und Old School. Der Eintritt kostet 25 Euro, davon geht ein Euro als Spende an eine Krebs-Stiftung.

Der Platz der Guten Hoffnung befindet sich an der Arena-Seite. Der „Centro Beach“ öffnete früher hinter dem vor zehn Jahren abgebrannten „Irish Pub“ auf einer Halbinsel des Centro-Parks. Mittlerweile feiern die Nachtschwärmer unterhalb der Bus und Bahn-Trasse.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Oberhausen