Oberhausen: Nach Überfall auf Zoogeschäft – Täter verhaftet

Oberhausen. Nach einem Raubüberfall auf den Inhaber eines Zoofachgeschäftes im November in Sterkrade hat die Polizei nun einen Tatverdächtigen festgenommen.

Fahndungserfolg bei der Polizei: Nach einem Raubüberfall auf den Inhaber eines Zoofachgeschäftes in Sterkrade hat das Oberhausener Raubkommissariat einen 35-jährigen Tatverdächtigen festgenommen.

Seit November 2019 fahndete die Polizei nach dem Räuber. Dieser hatte den 38-jährigen Inhaber einer Zoohandlung an der Bahnhofsstraße bestohlen. Als der Mann damals den Diebstahl bemerkte, stellte er den mutmaßlichen Täter zur Rede. Nach Angaben der Polizei soll dieser darauf ein Messer gezückt und sein Opfer bedroht und geschlagen haben, woraufhin er mit der Beute – einem hohen Bargeldbetrag und einem Mobiltelefon – geflüchtet war.

DNA-Spuren führen die Ermittler zum Tatverdächtigen

Die Polizei rückte damals mit allen verfügbaren Streifenwagen aus, der Bestohlene verfolgte den Täter weiter zu Fuß bis zum Zilianplatz. Dort hatte er den mutmaßlichen Räuber erneut zur Rede gestellt und wurde daraufhin unter den Augen zahlreicher Passanten von dem Tatverdächtigen und einem plötzlich hinzugekommenen weiteren Mann geschlagen, bedroht und mit einem Messer leicht verletzt. Den Verdächtigen gelang es, zu flüchten.

Dann begann die Arbeit der Kriminalisten: Spezialisten der Spurensicherung untersuchten die Tatorte akribisch und sicherten DNA- und Fingerspuren. Die Auswertungen brachten die Ermittler auf die Spur eines 35-jährigen Mannes. Wenig später erhielten sie dann auch noch Hinweise auf das gestohlene Mobiltelefon des Überfallenen, das laut Polizei in einem Oberhausener Handyshop zum Verkauf angeboten worden war.

Mit Abschiebehaftbefehl gesucht: Polizei nimmt weiteren Mann fest

Die weiteren Ermittlungen erhärteten dann den Tatverdacht gegen den verdächtigen Mann. Noch bevor die Ermittler allerdings seinen genauen Aufenthaltsort herausgefunden hatten, wurde er am vergangenen Mittwoch (29. Januar) bei einem räuberischen Diebstahl in der Bottroper Innenstadt festgenommen. Zur Zeit sitzt er in einer Justizvollzugsanstalt in Untersuchungshaft.

Zwischenzeitlich hatten die Oberhausener auch den Verdächtigen identifiziert, in dessen Auftrag das Handy des Überfallenen verkauft worden sein soll. Ein 42-jähriger Mann soll nach Angaben der Polizei das Gerät von dem tatverdächtigen 35-Jährigen erhalten haben, um es für ihn zu verkaufen. Dieser Mann wurde bereits mit einem Abschiebehaftbefehl gesucht. Die Ermittler nahmen ihn bereits am 24. Januar in seiner Oberhausener Wohnung fest und überstellten ihn an das zuständige Ausländeramt Duisburg. Seitdem sitzt er in Abschiebehaft.