Oberhausen: Müssen City-Besucher etwa wieder Maske tragen?

Aufgenommen Mitte März 2023: Ein Schild an der Elsässer Straße in der Oberhausener Innenstadt weist auf die Maskenpflicht hin.

Oberhausen. In der Oberhausener Innenstadt weist ein Schild auf die Corona-Maskenpflicht hin. Dabei gilt diese seit über einem Jahr gar nicht mehr.

Bis März vergangenen Jahres war es ein gewohntes Bild: Wer durch die Oberhausener Innenstädte schlendern wollte, musste auch im Freien eine Maske tragen. Die strengen Regeln, um die Ausbreitung des Coronavirus zu stoppen, dürften jedem noch gut in Erinnerung sein. Seit dem 2. März 2022 gilt diese Maskenpflicht nicht mehr – oder doch? Ein Schild an der Elsässer Straße in der Innenstadt weist aktuell, also Mitte März 2023 – auf eine Schutzmaskenpflicht hin.

Selbstverständlich sind die Besucherinnen und Besucher der Innenstädte nicht mehr verpflichtet, zwingend eine Maske zu tragen. Die Schilder hängen dort seit Einführung der Maskenpflicht immer noch. Zunächst durchaus verständlich: Wer konnte im März 2022 schon wissen, ob sich die Corona-Situation nicht vielleicht noch einmal dramatisch zuspitzen würde.

124 Hinweisschilder für 17.149 Euro

Mittlerweile gilt es aber als sehr unwahrscheinlich, dass die Maskenpflicht im Freien wieder eingeführt wird. Und so teilt denn auch das Oberhausener Rathaus auf Anfrage mit: „Die Beschilderung wird zeitnah entfernt, die Schilder werden dann eingelagert.“

Insgesamt 124 dieser Hinweisschilder hatte die Stadt bei Einführung der Maskenpflicht angeschafft. Kostenpunkt: exakt 17.149 Euro.

