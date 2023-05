Oberhausen: Müllabfuhr verschiebt sich wegen des Feiertags

Oberhausen. In der kommenden Woche wird Christi Himmelfahrt gefeiert. Das hat Folgen für die Abfuhr der Mülltonnen. Alle Informationen.

Feiertage haben nicht nur Auswirkungen auf die Öffnungszeiten von Geschäften. Auch bei der Abholung von Mülltonnen und Müllcontainern ändert sich etwas. Die Stadt Oberhausen informiert deshalb über die Termine in der kommenden Himmelfahrtswoche.

Am Donnerstag, 18. Mai, wird Christi Himmelfahrt gefeiert. Die Müllwerker kommen deshalb ab dem Feiertag jeweils einen Tag später. Statt am Donnerstag, 18. Mai, werden die Tonnen erst am Freitag, 19. Mai, und am Samstag, 20. Mai, dann die für den Freitag geleert. Bei Fragen hilft die städtische Abfallberatung unter der Rufnummer 0208 825-35 85 gerne weiter.

