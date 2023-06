Oberhausen: Müllabfuhr kommt bis Ende Juli schon ab 6 Uhr

Oberhausen. Die Müllabfuhr kommt auch in den nächsten Wochen teils schon sehr früh. Darauf weisen die Wirtschaftsbetriebe Oberhausen hin.

Aktuell sind die Temperaturen zwar etwas niedriger geworden, dennoch stehen in den nächsten Wochen wieder vermehrt warme Tage an. Aus diesem Grund verlängert die WBO den frühen Arbeitsbeginn bis zum 31. Juli.

Damit startet auch die Müllabfuhr in Oberhausen bereits ab 6 Uhr früh. Die WBO bittet alle Bürgerinnen und Bürger darum, die Mülltonnen entsprechend rechtzeitig zum Abholtermin an die Straße zu stellen. Dies kann am Abend vorher oder am frühen Morgen vor der Abholung um 6 Uhr geschehen.

