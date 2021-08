Oberhausen: Mit 82 Stundenkilometern am Altenheim vorbei

Oberhausen. Immer wieder erfasst die Oberhausener Polizei bei ihren wöchentlichen Blitzaktionen rasende Autofahrer. Wo die Blitzer in dieser Woche stehen.

Die Oberhausener Polizei blitzt in dieser Woche wieder an mehreren Straßen im Stadtgebiet. Wie wichtig dies offenbar ist, zeigt ein Fall in der vergangenen Woche: Ein 28-Jähriger ist mit satten 82 Stundenkilometern auf dem Eugen-zur-Nieden-Ring an einem Altenheim vorbei gerast, obwohl dort nur maximal 30 Stundenkilometer erlaubt sind.

Das Radargerät der Polizei erfasste den Autofahrer: Er muss nun wohl einen Monat lang auf seinen Führerschein verzichten, er erhält zwei Punkte auf seinem Flensburger Konto – und muss 200 Euro Bußgeld zahlen. Blitzer der Polizei stehen in dieser Woche unter anderem am Montag (2. August) auf der Kurfürstenstraße, am Dienstag auf der Posener Straße, am Mittwoch auf der Hermann-Albertz-Straße, am Donnerstag auf der Tannenbergstraße und am Freitag (6. August) auf dem Buchweg.

