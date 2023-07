Oberhausen: Mercedes schleudert 22-Jährigen durch die Luft

Oberhausen. Ein Mercedes-Fahrer verliert in Oberhausen die Kontrolle über sein Auto, erwischt einen Fußgänger. Ein Kommissar ist zufällig vor Ort. Und hilft.

Schwerer Verkehrsunfall mitten in Oberhausen: Am Mittwochmittag hat ein Autofahrer in der Innenstadt auf regennasser Fahrbahn die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Der Mercedes schleuderte auf den Bürgersteig und erwischte einen 22-Jährigen. Der junge Mann erlitt schwere Verletzungen und musste ins Krankenhaus gebracht werden. Besonders schlimm: Der 41-jährige Fahrer fuhr nach Beobachtung von Zeugen zu schnell, obwohl er drei Kinder im Auto hatte.

Kriminalhauptkommissar Ralf Weyer war zufällig am Unfallort und half dem 22-Jährigen. „Ich war auf der anderen Seite“, sagt der 61-Jährige dieser Redaktion. Der Fußgänger sei der Einzige gewesen, der hier auf der Ebertstraße lief. Als das Auto ihn erfasste, wurde er hochgeschleudert und prallte gegen eine Werbetafel. „Zum Glück“, sagt Weyer. Denn diese Tafel hätte den Aufprall etwas abgefedert.

Unfall in Oberhausen: Kriminalkommissar leistet Erste Hilfe

Der 22-Jährige erlitt schwere Beinverletzungen, war aber bei Bewusstsein. Weyer und andere Verkehrsteilnehmer legten ihn in eine gute Lage, sprachen mit ihm, bis die Rettungskräfte eintrafen. Auch für den erfahrenen Polizisten war dies eine Ausnahmesituation: „Einen Unfall aufnehmen und einen Unfall sehen sind zwei völlig unterschiedliche Sachen. Das hat mich mitgenommen.“

Kriminalhauptkommissar Ralf Weyer war bei dem Unfall in Oberhausen zufällig vor Ort und half dem 22-Jährigen. (Archivbild) Foto: Gerd Wallhorn / Funke Foto Services

Nach Angaben mehrerer Zeugen hatte der Mercedesfahrer einen Skoda in Fahrtrichtung Hansastraße mit offensichtlich überhöhter Geschwindigkeit überholt. Dabei verlor der Fahrer die Kontrolle über den Wagen und schleuderte diagonal über die Fahrbahn und mit voller Wucht über den Gehweg. Der völlig demolierte Mercedes kam schließlich auf der Fahrbahn zum Stehen.

Der Fahrer blieb unverletzt – ebenso wie die drei Kinder, die im Inneren des Mercedes saßen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen, der Führerschein des 41-Jährigen wurde beschlagnahmt. Die Ebertstraße musste für längere Zeit komplett gesperrt werden.

