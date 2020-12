Oberhausen meldet zwei weitere Corona-Todesfälle

Oberhausen Ein 55-jähriger Mann und eine 90-jährige Frau sind in Oberhausen an oder mit dem Coronavirus verstorben. 1034 Personen sind infiziert.

Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus steigt in Oberhausen weiter an. Die Stadt meldet am Dienstag den Tod eines 55-jährigen Mannes und einer 90-jährigen Frau. Die Gesamtzahl steigt damit auf 83.

Mehr als 1000 Menschen sind in Oberhausen aktuell nachweislich mit dem Coronavirus infiziert. Der Inzidenzwert, also die Zahl der Neuinfektionen in den vergangenen sieben Tagen pro 100.000 Einwohner, ist noch immer vergleichsweise hoch, am Dienstag lag er bei 341,6.

190 Corona-Patienten liegen derzeit im Krankenhaus, zehn von ihnen müssen beatmet werden.