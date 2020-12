Oberhausen meldet zwei weitere Corona-Todesfälle

Oberhausen. Die Zahl der Corona-Todesfälle in Oberhausen steigt auf 35. 13 Patienten liegen auf der Intensivstation, zehn müssen beatmet werden.

In Oberhausen sind zwei weitere Menschen an oder mit dem Coronavirus verstorben. Das meldet die Stadt am Dienstag. Demnach sind zwei Männer gestorben, ein 84-jähriger und ein 60-jähriger Oberhausener. Die Gesamtzahl der Corona-Todesfälle steigt damit auf 35.

+++ Sie möchten keine Nachrichten aus Oberhausen verpassen? Dann bestellen Sie hier den kostenlosen WAZ-Newsletter +++

Auch die Zahl der Infizierten steigt weiter an – allerdings nicht so rasant wie in den vergangenen Wochen. Der Inzidenzwert, also die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen, ist am Dienstag gesunken. Er liegt nun bei 135,2 – nach 147,6 am Montag.

89 Menschen werden in Oberhausener Krankenhäusern behandelt, 13 Patienten liegen auf der Intensivstation, zehn von ihnen müssen beatmet werden.