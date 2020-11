Oberhausen meldet weiteren Corona-Todesfall

Oberhausen. In Oberhausen gibt es einen weiteren Todesfall im Zusammenhang mit dem Coronavirus. Auch die Zahl der Covid-19-Patienten in den Kliniken steigt.

Die Zahl der Corona-Todesopfer ist am Wochenende auf 33 gestiegen. Eine 90-jährige Frau ist mit oder an dem Virus verstorben.

Zudem ist auch die Zahl der Covid-19-Patienten in den Oberhausener Krankenhäusern gestiegen. 91 Menschen werden dort derzeit behandelt, 13 von ihnen liegen mit Stand Sonntag, 29. November 2020, auf der Intensivstation. Am Samstag waren es noch neun. Sieben Intensiv-Patienten geht es so schlecht, dass sie beatmet werden müssen.