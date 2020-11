Oberhausen meldet fünf weitere Corona-Todesfälle

Oberhausen. So viele Corona-Todesfälle wie noch nie an einem Tag meldet die Stadt Oberhausen am Freitag. Auch der Inzidenzwert steigt wieder leicht an.

Fünf weitere Menschen sind in Oberhausen an oder mit dem Coronavirus verstorben. So viele Fälle musste die Stadt bislang noch nie an einem Tag vermelden. Bei den Toten handelt es sich um vier Frauen (eine 84-, eine 87- und zwei 95-Jährige) sowie einen Mann (84). Somit steigt die Gesamtzahl der Todesopfer seit Ausbruch der Pandemie auf 32.

+++ Sie möchten keine Nachrichten aus Oberhausen verpassen? Dann bestellen Sie hier den kostenlosen WAZ-Newsletter +++

Die Zahl der aktuell infizierten Oberhausener sinkt derweil wieder unter die 1000er-Marke. 962 Menschen in der Stadt sind derzeit betroffen. Das liegt an einem deutlichen Plus der Genesenen – die Gesamtzahl der positiv getesteten Oberhausener steigt weiter. Die Zahl liegt bei derzeit 2878 (Stand: Freitag, 27. November 2020). Einen Tag zuvor waren es noch 2809.

Damit steigt auch der Inzidenzwert wieder leicht auf aktuell 147,6. Am Donnerstag lag er knapp darunter bei 144,7.