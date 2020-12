Oberhausen meldet erneut weitere Corona-Todesfälle

Oberhausen. Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion steigt in Oberhausen stetig an. Erneut sind drei Menschen gestorben.

Drei weitere Menschen sind in Oberhausen im Zusammenhang mit dem Coronavirus verstorben. Das meldet die Stadt am Mittwochmorgen. Eine 91-jährige Frau und zwei Männer im Alter von 82 und 88 Jahren sind mit oder an der tückischen Virus-Infektion verstorben.

+++ Sie möchten keine Nachrichten aus Oberhausen verpassen? Dann bestellen Sie hier den kostenlosen WAZ-Newsletter +++

Damit steigt die Zahl der Todesfälle auf nun 64. Aktuell infiziert sind knapp 700 Personen, mehr als 1500 Oberhausener sind derzeit in häuslicher Quarantäne. Von den infizierten geht es 176 Menschen so schlecht, dass sie in einem Krankenhaus behandelt werden, 17 von ihnen liegen auf einer Corona-Intensivstation.

Bei Fragen rund um das Virus ist auch weiterhin die städtische Corona-Hotline erreichbar: 0208-82 57 777, montags bis donnerstags von 7 bis 17 Uhr und freitags von 7 bis 14 Uhr. Das Bürgertelefon des Landes ist montags bis freitags von 8 bis 20 Uhr, samstags und sonntags von 10 bis 18 Uhr unter 0211-91 19 10 01 erreichbar.