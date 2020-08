Rund 13.000 Menschen in Oberhausen sind derzeit ohne Job. Die Zahl ist in der Coronakrise deutlich gestiegen.

Arbeitsmarkt Oberhausen: Mehr Beratung für Arbeitslose in der Coronakrise

Oberhausen. Um das Jobcenter Oberhausen in der Coronakrise zu entlasten, verstärken Caritas, Diakonie und Intego ihre Beratungsangebote für Arbeitslose.

Die Corona-Krise schlägt sich auf dem Oberhausener Arbeitsmarkt nieder. Die Zahl der Menschen ohne Job ist deutlich nach oben gegangen, die Quote liegt derzeit bei 11,6 Prozent. In der Zeit vor Corona war es der Stadt gelungen, die Quote unter die Zehn-Prozent-Marke zu drücken. Mehr denn je seien Beratungsangebote für die Betroffenen dieser Tage von großer Wichtigkeit, da sind sich Caritas, Diakonie und das Netzwerk Intego einig. Die freien Träger arbeiten daher mit dem Jobcenter zusammen und verstärken ihre Beratungsangebote für Hartz-IV-Empfänger.

„Wir versuchen, die Corona-bedingten Einschränkungen im Publikumsverkehr des Jobcenters ein Stück auszugleichen“, erläutert Jürgen Müller von Intego. Die entsprechenden Anlaufstellen aller drei freien Träger seien daher unter Einhaltung der vorgegebenen Hygiene- und Abstandsgebote für persönliche Beratung geöffnet. Von Arbeitslosigkeit betroffen waren zum Stichtag am 31. Juli 2020 fast 13.000 Oberhausener, gut 9700 von ihnen beziehen Hartz IV. Die Menschen stürze das oft in psychosoziale Notlagen, für die es rasche Hilfe geben müsse, heißt es in der gemeinsamen Presseerklärung weiter. Das kann bei Betroffenen zu akuten Krisen und Belastungen führen und Hemmnisse bei länger bestehender Arbeitslosigkeit verstärken.

Caritas, Diakonie und Intego arbeiten daher mit weiteren Partnern zusammen: mit Fachärzten und Kliniken, mit der Schuldner- und Insolvenzberatung, mit der Wohnungslosenhilfe und auch mit Selbsthilfegruppen. In den Beratungen sollen individuelle Fragen geklärt, aktuelle Krisen bewältigt und alternative Perspektiven erarbeitet werden.

Die Beratungen der freien Träger sind kostenlos, Voraussetzungen: Wohnsitz in Oberhausen und Bezug von Arbeitslosengeld II. Kontakt zur Caritas: Nick Vieler, Mülheimer Straße 202, 0208-94 04 06 50, Diakonie: Christiane Splett, Steinbrinkstraße 158, 0208-63 58 700, Intego: Sabine Stratman, Virchowstraße 39, 0208-82 47 50.