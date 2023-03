Oberhausen: Matthias Reim sorgt für Nostalgie - unsere Tipps

Gern gesehener Gast in der Arena Oberhausen: Schlagersänger Matthias Reim ("Verdammt, ich lieb dich") gastiert hier am Freitag, 24. März, zum Tour-Konzert.

Oberhausen. Lacher vom Comedian, Schlager von Szene-Stars und Frühlingshaftes auf dem Altmarkt. Das ist am Wochenende (24. bis 26. März) in Oberhausen los.

Top 1: Matthias Reim kehrt auf die große Tour-Bühne zurück

Schlagerstar Matthias Reim hat eine schwierige Zeit hinter sich. Nach seiner im vergangenen Sommer bekannt gewordenen Burn-out-Erkrankung zog sich Reim aus der Öffentlichkeit zurück. Seine Bühnen-Rückkehr gelang schließlich Ende Oktober bei der „Schlagernacht des Jahres“ - ebenfalls in Oberhausen.

Nun geht der 65-Jährige wieder auf Tournee. Am Freitag, 24. März, steht die Rudolf-Weber-Arena im Kalender. Große Hits wie „Verdammt, ich lieb dich“, „Ich hab geträumt von dir“ und „Du bist mein Glück“ hat er an der Arenastraße 1 sicher dabei. Nostalgie und Erinnerungen an die frühen 1990er-Jahre inklusive. Es gibt nur noch Restkarten - 41 bis 71 Euro. www.rudolf-weber-arena.de

Top 2: Sebastian Dey startet Mixed Music Show im Ebertbad

Die gemischte Bonbon-Tüte kennen wir von der Bude. Wie aber funktioniert eine gemischte Musik-Revue? Einen Erklärungsversuch unternimmt der Oberhausener Musiker Sebastian Dey („Unser Star für Baku“). Die Mixed Music Show feiert am Freitag, 24. März, im Ebertbad ab 20 Uhr ihre Premiere.

Die Palette der Auftretenden wird gedehnt wie ein Kaugummi. Längen soll es in der Show trotzdem nicht geben. Auf der Gästeliste stehen Joker Quartett, Echo Vee, Pure Doze mit DJ Dsd, Dan Ganove, Max Krumm und die Lapplaender. Das steht für Singer-Songwriter, Indie-Folk sowie Akustik-Punk. Künstler-Legende Al Dilly wird am Ebertplatz 4 sicher Dauergast. Tickets ab 21 Euro. www.ebertbad.de

Top 3: City blüht mit Pflanzenmarkt und Traubenschmiede auf

Im vergangenen Jahr rieselten plötzlich Schneeflocken vom Himmel. Diesmal soll es beim Frühlingsfest in der Innenstadt von Oberhausen doch bitte schön erwärmender werden. Die Zutaten dafür sind jedenfalls vorbereitet: Am Samstag, 25. März, bitten die Veranstalter zwischen 10 und 16 Uhr zum Pflanzenmarkt auf den Altmarkt.

Danach holen die Macher der Traubenschmiede, sonst im Zentrum Altenberg heimisch, zwischen 17 und 22 Uhr schmackhafte Weine und Live-Musik auf den Altmarkt. Am Sonntag, 26. März, folgt zwischen 13 und 18 Uhr ein verkaufsoffener Sonntag. Eintritt stets frei. www.oberhausencity.de

Top 4: Paul Panzer begrüßt Fans zur Arena-Bespaßung

Sein nuschelndes „Paul Panzer - ich begrüße sie“ dürfte vielen Spaßvögeln noch im Ohr klingeln. Am Samstag, 25. März, wird ihm die persönliche Ansprache per Handschlag aber schwer fallen. In der Rudolf-Weber-Arena wartet auf den Komiker aus Düren eine große Kulisse.

Neben dem Centro Oberhausen widmet sich der Humorist einem für viele Menschen heiklen Thema: Bei „Midlife Crisis - willkommen auf der dunklen Seite“ geht es ums geliebte oder ungeliebte Alter. Darüber kann man sich eben ärgern - oder herzhaft lachen. Ab 20 Uhr dürften sich die Besucher an der Arenastraße 1 für die letztere Variante entscheiden. Karten kosten zwischen 29 bis 48 Euro. www.rudolf-weber-arena.de

Top 5: Da sind wir platt - Vinyl-Börse in der Stadthalle

Keine Frage, in dieser Börse steckt ordentlich Musik. Schließlich geht es am Sonntag, 26. März, zwischen 11 und 16 Uhr um die spannende Welt der Schallplatten. Im Congress-Centrum-Oberhausen (CCO), wie die Luise-Albertz-Halle streng genommen heißt, reihen sich die Kisten mit Vinyl aneinander. Schätze aus den 1950er-Jahren treffen auf Raritäten der Gegenwart.

Trotz technisch überlegender, aber eben herzloser Musik-Streamingangebote im Internet ist die Sammlergemeinde von klassischen Tonträgern noch sehr lebendig. Auch CDs werden bei der Oberhausener Schallplattenbörse an der Düppelstraße 1 angeboten. Eintrittspreis: 4 Euro. www.schallplatten-boersen.de

