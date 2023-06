Oberhausen: Matjes-Festival ist zurück - mit diesem Programm

Oberhausen. Auf dem Oberhausener Friedensplatz wird der neue Matjes serviert: Feinschmecker können an drei Tagen schlemmen. Dazu startet ein Musik-Programm.

Auf das Matjes-Festival auf dem Friedensplatz mussten Gäste lange warten: Nun steht das beliebte Fest vor der Gaststätte „Uerige Treff“ bereits in den Startlöchern. Am Donnerstag, 15. Juni, wird die Tradition fortgesetzt. Bei der 23. Ausgabe wird bis zum Samstag, 17. Juni, der holländische Fisch über die Theke gereicht.

Los geht es in der Innenstadt von Alt-Oberhausen am Donnerstag schon mittags, gegen 12 Uhr. Der „Uerige Treff“ veranstaltet das Fest gemeinsam mit Fisch-Feinkost Mehrholz aus Duisburg und dem Familienweingut Lersch aus Langenlonsheim von der Nahe. Das bedeutet, dass an drei Schlemmertagen neben dem begehrten Fisch auch passende Getränke gereicht werden.

Matjes-Festival in Oberhausen: Live-Musik spielt an drei Tagen auf

Neben dem Matjes stehen weitere Fische-Gerichte auf der Speisekarte. Da es sich häufig mit der passenden Live-Musik bekömmlicher speisen lässt und Kalorien an Ort und Stelle beim Schwofen abtrainiert werden, musiziert die Gruppe „Golden Generation“ auf einer Open-Air-Bühne.

Die Musiker spielen an allen drei Festival-Tagen ab 18 Uhr ihre Schlager, Oldies und Hits, die aus sechs Jahrzehnten der Musikgeschichte stammen. Es ist nicht ihr erster Auftritt vor der Innenstadt-Lokalität. „Golden Generation“ gelten am „Uerige Treff“ als Hausband.

Matjes-Festival in Oberhausen: Händler serviert Wein von der Nahe

Die Matjes-Saison ist eine Wissenschaft für sich: „Der Start der Matjes-Saison hat kein festgelegtes Datum, sondern hängt vom Nahrungsangebot des Meeres im jeweiligen Jahr ab“, sagt Uerige-Wirt Andreas Dehorn.

Erst wenn sich der jungfräuliche Hering im Frühjahr einen Fettanteil von mindestens 16 Prozent angefressen hat, werden die Fischernetze ausgelegt. „Der typische holländische Matjes wird etwa ab der dritten Maiwoche bis in den Juli hinein gefangen. Die Matjes-Saison startet traditionell Anfang bis Mitte Juni.“

Der Eintritt zum Matjes-Festival auf dem Friedensplatz ist wie bei den vorherigen Ausgaben frei. Zuletzt lockte dort an Christi Himmelfahrt das Winzerfest die Gäste an.

