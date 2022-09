Oberhausen: Maskenverweigerer schreit Kinder im Bus an

Oberhausen. Ein 29-Jähriger weigert sich, im Bus die vorgeschriebene Maske zu tragen. Er rastet aus, beleidigt und bedroht Fahrgäste – darunter auch Kinder.

Ein Maskenverweigerer hat in Oberhausen die Fahrgäste in einem Linienbus in Angst und Schrecken versetzt. Der Mann weigerte sich am Dienstag, in dem Bus die vorgeschriebene Mund-Nasen-Maske zu tragen. Der Mann wurde offenbar so aggressiv, dass der Busfahrer sich nicht anders zu helfen wusste – und die Polizei verständigte.

Der Streit im Bus verlief laut Polizeibericht zunächst verbal. Doch der 29-Jährige wurde schnell aufbrausend, schüchterte die Fahrgäste, darunter auch Kinder, ein, beleidigte und bedrohte sie. Auch die Polizisten konnten den Mann zunächst nicht beruhigen. Im Gegenteil: Gegenüber den Beamten wurde der Maskenverweigerer sogar handgreiflich.

Sie wollen keine Nachrichten aus Oberhausen verpassen? Dann bestellen Sie unseren kostenlosen abendlichen Newsletter: Hier geht’s zur Newsletter-Anmeldung

Sie möchten mehr Nachrichten und Geschichten aus Oberhausen lesen? Hier geht’s zur WAZ-Stadtseite Oberhausen

Die WAZ Oberhausen finden Sie auch auf Facebook: Hier geht’s zur Facebookseite

„Einer Aufforderung, das Fahrzeug zu verlassen, kam der Mann nicht nach“, heißt es im Bericht der Polizei. Die Einsatzkräfte zogen den 29-Jährigen aus dem Bus, es entstand eine Rangelei, der junge Mann beleidigte die Polizisten und trat nach ihnen. Ein Polizist wurde bei dem Einsatz leicht verletzt.

Der 29-Jährige landete zunächst im Gewahrsam und muss sich für seinen Ausraster nun verantworten.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Oberhausen