Oberhausen: Maskenverweigerer im Bus zückt Messer

Oberhausen. Ein Maskenverweigerer zückt in Oberhausen ein Messer. Bei der Polizei gibt er an, das Messer zu benötigen – er sei schließlich Drogendealer.

Mit einem Messer hat ein 32-Jähriger in Oberhausen einen Fahrgast in einem Linienbus bedroht. Das 58-jährige Opfer hatte den Mann am Samstag zunächst darauf hingewiesen, dass in Bussen und Bahnen noch immer eine Maskenpflicht herrsche. Laut Polizeibericht reagierte der 32-Jährige sofort sehr aggressiv, fuchtelte zunächst mit einem Feuerzeug herum und zog später dann ein Messer, um den 58-Jährigen zu bedrohen.

Gemeinsam mit einem weiteren Fahrgast – einem 18-jährigen Mann, der den Vorfall beobachtet hatte – verließ das Opfer an der Haltestelle Feuerwache den Bus und rief umgehend die Polizei. Nach kurzer Fahndung fand die den Verdächtigen auf einer Bank am Bahnhof sitzend. Er gab sofort zu, ein Messer mitzuführen – und lieferte die Begründung gleich hinterher: Er verkaufe Marihuana und führe das Messer zum Selbstschutz mit sich.

Sie wollen keine Nachrichten aus Oberhausen verpassen? Dann bestellen Sie unseren kostenlosen abendlichen Newsletter: Hier geht’s zur Newsletter-Anmeldung

Sie möchten mehr Nachrichten und Geschichten aus Oberhausen lesen? Hier geht’s zur WAZ-Stadtseite Oberhausen

Die WAZ Oberhausen finden Sie auch auf Facebook: Hier geht’s zur Facebookseite

Der Mann ist der Polizei kein Unbekannter, schon mehrfach war er wegen ähnlicher Vorfälle auffällig geworden. Da er außerdem offenbar keinen festen Wohnsitz hat, in der Vernehmung angab, „mal hier, mal da“ zu wohnen, wurde er vorläufig festgenommen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Oberhausen