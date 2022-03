Oberhausen: Maskenpflicht auf Straßen entfällt ab 2. März

Oberhausen. Ab dem 2. März darf in Oberhausen draußen auch wieder ohne einen Mund-Nasen-Schutz gebummelt werden. Oberhausen hebt diese Maskenpflicht auf.

Die am 9. Februar 2022 verordnete Maskenpflicht in bestimmten Bereichen von Sterkrade, Osterfeld, Alt-Oberhausen, Neue Mitte Oberhausen (Centro), Schmachtendorf und Holten wird ab Mittwoch, 2. März, aufgehoben. Dies teilt die Stadt jetzt mit.

Damit entfällt die Maskenpflicht künftig wieder in folgenden Bereichen: Stadtbezirk Sterkrade, an der Bahnhofstraße (einschließlich „Kleiner Markt“) zwischen Eugen-zur-Nieden-Ring und Ostrampe; an der Steinbrinkstraße zwischen Eugen-zur-Nieden-Ring und der Kreuzung Friedrichstraße/Eugen-zur-Nieden-Ring; im gesamten Bereich (inklusive Parkplatz) am Sterkrader Tor.

Bummeln ohne Mund- und Nasenschutz

Keine Maske muss außerdem mehr im gesamten Bereich des Martha-Schneider-Bürger-Platzes in Osterfeld getragen werden, an der Gildenstraße zwischen Marktplatz Osterfeld und Bottroper Straße in Alt-Oberhausen; an der Marktstraße zwischen Mülheimer Straße und Friedrich-Karl-Straße, an der Elsässer Straße zwischen Marktstraße und Poststraße inklusive des Friedensplatzes.

Bummeln ohne Mund- und Nasenschutz ist dann auch wieder zwischen der Langemarkstraße, der Helmholtzstraße und dem Friedensplatz möglich. Außerdem auch auf der Lothringer Straße zwischen Marktstraße und Hermann-Albertz-Straße.

Gleiches gilt für die Neue Mitte Oberhausen (Centro) sowie die Centro-Promenade, für die Dudelerstraße zwischen Schmachtendorfer Straße und Oranienstraße und den gesamten Bereich am Schmachtendorfer Marktplatz sowie in Holten am Holtener Marktplatz.

