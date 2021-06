Oberhausen: Maskenpflicht am Wertstoffhof aufgehoben

Wer den Wertstoffhof der Wirtschaftsbetriebe in Oberhausen ansteuert, muss seit dem 18. Juni nicht zwingend eine Maske tragen.

Oberhausen. Auf dem Wertstoffhof der WBO in Oberhausen gilt keine zwingende Maskenpflicht mehr. Doch es gibt eine Ausnahme, die Kunden beachten müssen.

Auf dem Wertstoffhof der Wirtschaftsbetriebe Oberhausen (WBO) gilt seit Freitag, 18. Juni 2021, keine zwingende Maskenpflicht mehr. Sie bleibt jedoch bestehen, wenn ein Mindestabstand zwischen Personen von 1,50 Metern nicht eingehalten werden kann. Das gilt beispielsweise für die Kasse und die Schadstoffannahmestelle.

Die Lockerung gilt sowohl für den Wertstoffhof an der Buschhausener Straße also auch für den Standort Gabelstraße/Zum Ravenhorst. „Wir freuen uns, dass wir nun diesen nächsten Schritt in Richtung Normalität gehen können, um den Bürgerinnen und Bürgern und auch unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern etwas Erleichterung zu verschaffen“, erklärt Karsten Woidtke, WBO-Geschäftsführer.

