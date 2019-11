Oberhausen. Großes Aufsehen erregte am Dienstag dieser Woche ein Polizeieinsatz im Bereich der Friedenstraße. Die Polizei klärt nun über das Geschehen auf.

Oberhausen: Mann flüchtet und springt aus dem Fenster

Der Einsatz an der Friedenstraße, den am Dienstag für Aufsehen sorgte, hatte ursprünglich an einem Ladenlokal auf der Friedrich-Karl-Straße begonnen. Kurz nach 13 Uhr informierten Zeugen die Polizei per Notruf 110 darüber, dass auf der Friedrich-Karl-Straße zwei Männer lautstark einen Streit austrugen. Einer der Beteiligten sollte dabei laut Zeugenaussagen ein Messer benutzt haben.

Sofort fuhren nach Angaben der Polizei alle verfügbaren Streifenwagenbesatzungen zum Tatort, von dem sich zwischenzeitlich aber beide Beteiligten (26 und 46 Jahre alt) bereits in Richtung Friedenstraße entfernt hatten. Die Polizisten trafen dort, vor einem Mehrfamilienhaus, schnell auf den älteren Geschädigten, der offensichtlich mehrere frische Schnittverletzungen erlitten hatte. Die Verletzungen soll ihm nach eigenen Angaben ein 26-jähriger Tatverdächtiger zugefügt haben.

Streit vor Geschäft

Den Beschuldigten hatte er nach dem Streit vor seinem Geschäft auf der Friedrich-Karl-Straße bis zu dem Mehrfamilienhaus, in das dieser schließlich verschwunden war, verfolgt. Die Polizisten umstellten sofort das Gebäude und informierten zeitgleich einen Rettungswagen, um den Verletzten in ein Krankenhaus transportieren zu lassen.

Bei der Durchsuchung trafen Polizisten im Hausflur auf zwei 25- und 26-jährige Albaner, die keine gültigen Ausweise vorzeigen konnten. Beide Männer wurden zur Identitätsfeststellung auf die Polizeiwache gebracht. Eine genaue Überprüfung führte dort zur vorläufigen Festnahme des Älteren wegen des dringenden Tatverdachtes der unerlaubten Einreise.

Im Garten versteckt

Noch während die Polizisten das Mehrfamilienhaus nach dem flüchtigen Tatverdächtigen durchsuchten, sprang der Mann aus großer Höhe in den Garten eines Nachbarhauses und versteckte sich dort. Die Polizisten spürten den Tatverdächtigen „nach einer aufwendigen und intensiven Suche auf und nahmen ihn vorläufig fest“, heißt es in der Mitteilung der Behörde. Bei dem Sprung aus dem Fenster zog sich der Flüchtende Verletzungen zu, die in einem Krankenhaus behandelt werden mussten.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Duisburg ist er am Mittwoch wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung dem Haftrichter des Amtsgerichts Oberhausen vorgeführt worden.