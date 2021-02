Oberhausen: Mann durch Schuss verletzt, Verdächtiger gefasst

Oberhausen. Nach der Schussverletzung eines Mannes (33) hat ein SEK in Oberhausen am Mittwoch einen 53-jährigen Tatverdächtigen festgenommen.

Die Polizei Oberhausen hat in einem Fall versuchter Tötung die Ermittlungen aufgenommen. Ein Mann wurde in Oberhausen durch einen Schuss verletzt, schwebt zum Glück nicht in Lebensgefahr.

+++ Sie wollen keine Nachrichten aus Oberhausen verpassen? Dann können Sie hier unseren abendlichen und kostenlosen Newsletter abonnieren! +++

Am Dienstagabend, 23. Februar, habe ein 33-Jähriger mit einer Schussverletzung ein Krankenhaus in Oberhausen aufgesucht. Daraufhin sei umgehend die Polizei informiert worden, die sofort ihre Ermittlungen aufgenommen habe, heißt es im Polizeibericht.

SEK im Einsatz

Als dringend tatverdächtig ermittelten die Beamten in wenigen Stunden einen 53-jährigen Oberhausener. Der Verdächtige wurde am Mittwoch, 24. Februar, von Spezialeinsatzkräften festgenommen und ins Polizeigewahrsam Oberhausen gebracht.

Die Staatsanwaltschaft Duisburg wertet die Tat als versuchtes Tötungsdelikt - das Opfer befindet sich nicht in Lebensgefahr. Der tatverdächtige Oberhausener werde am Donnerstag dem Haftrichter vorgeführt.

Täglich wissen, was in Oberhausen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Oberhausen-Newsletter anmelden!