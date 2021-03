Oberhausen: Mann bei Drogendeal auf frischer Tat ertappt

Oberhausen. Zugriff in Alt-Oberhausen: Ein aufmerksamer Zivilfahnder der Polizei sorgt dafür, dass ein seit längerer Zeit gesuchter Mann gefasst werden kann.

Die Polizei Oberhausen hat einen mutmaßlichen Drogendealer auf frischer Tat in Alt-Oberhausen ertappt und gefasst. Den Mann kennen die Fahnder schon seit Längerem.

Mitte Dezember hatten Oberhausener Rauschgiftfahnder mit Polizisten aus Essen und Krefeld in Oberhausen die Privatwohnungen einer albanischstämmigen Tätergruppe durchsucht, der die Staatsanwaltschaft Duisburg gewerbsmäßigen Handel mit Betäubungsmitteln vorgeworfen hatte. Acht Tatverdächtige waren bei dieser Aktion vorläufig festgenommen worden. Während seine Komplizen in Untersuchungshaft genommen wurden, blieb ein ebenfalls gesuchter 21-jähriger Verdächtiger laut Polizei damals weiterhin auf freiem Fuß.

Verdächtige wollen flüchten

Am Mittwochmittag, 3. März, entdeckte nun ein Zivilfahnder den Gesuchten auf der Friedrich-Karl-Straße in Alt-Oberhausen, als er laut Polizei offensichtlich mit drei anderen Männern einen Drogendeal abschließen wollte. Der Zivilfahnder rief weitere Polizeiteams zur Hilfe. Gemeinsam näherten sie sich den Verdächtigen, die sofort in unterschiedliche Richtungen flüchteten, als die Polizisten zugriffen.

Kokain in der Hosentasche

Der auf Antrag der Staatsanwaltschaft Duisburg bereits mit einem Haftbefehl gesuchte 21-Jährige wurde sofort festgenommen. Einen weiteren Verdächtigen (23) stellte ein anderes Polizeiteam nach kurzer Verfolgung. Der Mann wollte wohl unerkannt entkommen, weil er in seiner Hosentasche verkaufsfertig verpacktes Kokain dabei hatte. Der 23-Jährige wurde vorläufig festgenommen. Nach den beiden weiteren Verdächtigen, die in dem Getümmel entkommen konnten, suchen die Zivilfahnder jetzt intensiv.