Oberhausen: Mann bedroht Bekannte mit Schwert und würgt sie

Die Polizei eilte am Mittwoch zu einem Einsatz in Sterkrade (Symbolbild).

Oberhausen. Ein 27-jähriger Oberhausener soll eine Frau mit einem Schwert bedroht und verletzt, sie geschlagen und gewürgt haben. Nun ist er im Gewahrsam.

Dramatischer Einsatz für die Oberhausener Polizei am Mittwochvormittag: Ein 27-Jähriger soll eine Bekannte mit einem Schwert verletzt, mit der Faust geschlagen und gewürgt haben. Um 10.48 Uhr erreichte der Notruf die Leitstelle: Eine Frau hatte laute Hilfeschreie aus einem Mehrfamilienhaus an der Friedrichstraße in Sterkrade gehört.

Mehrere Streifenwagen eilten zum Einsatzort. Sie fanden die Frau leicht verletzt im Hausflur vor. Ihr Bekannter soll sie unvermittelt angegriffen haben. Sie hatte bei dem Mann übernachtet. Schon am Morgen, als sie noch schlief, soll er sie plötzlich mit „Gegenständen“ beworfen haben, wie es im Polizeibericht heißt.

Schon am Morgen soll er sie dabei auch mit dem Schwert am Bein verletzt haben. Wenige Stunden später soll die Situation dann eskaliert sein. Er soll auch den Boden vor der Badezimmertür in Brand gesteckt haben – während sich die Frau im Bad befand.

Danach soll es dann zum Angriff gekommen sein. Dabei soll er die Frau so lange gewürgt haben, bis ihr Schwarz vor Augen wurde. Sie habe sich dennoch befreien können und sei in den Hausflur gelaufen, um Hilfe zu rufen, sagte die Frau aus.

Die Polizei leitete eine Fahndung nach dem 27-Jährigen ein. Auch, weil er den Ermittlern kein Unbekannter ist: Mehrfach ist er bereits wegen Drogen- und sogenannter Rohheitsdelikte aufgefallen, dazu zählen etwa Raub und Körperverletzung. In der Wohnung des Verdächtigen fand die Polizei neben dem Schwert auch Drogen und „für den illegalen Handel mit Betäubungsmitteln gebräuchliche Gegenstände“.

Zivilfahnder haben den Verdächtigen gegen 15 Uhr in Sterkrade gefasst. Seitdem sitzt er im Polizeigewahrsam.

