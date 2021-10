Oberhausen: Mann (33) wird Hilfsbereitschaft zum Verhängnis

Oberhausen. Ein 33-Jähriger bekommt einen Streit mit und fragt die Beteiligten, ob alles in Ordnung sei. Als „Dank“ wird er verprügelt und ausgeraubt.

Seine Hilfsbereitschaft ist einem 33-Jährigen Samstagnacht in Oberhausen zum Verhängnis geworden. Gegen 2.20 Uhr war er auf dem Weg nach Hause, als er auf zwei junge Frauen und einen Mann aufmerksam wurde. Das Trio stand an der Mülheimer/Ecke Lohstraße und stritt miteinander. Der Oberhausener fragte, ob alles in Ordnung sei. In diesem Moment griff der 29-jährige Mann ihn unvermittelt an.

Lesen Sie auch:

Der 33-Jährige stürzte zu Boden und versuchte anschließend zu fliehen. Doch der gewaltbereite Mann folgte ihm und griff ihn erneut an. Dabei sammelte er unterwegs das Handy ein, dass sein Opfer bei seiner Flucht verloren hatte. Und mehr noch: Als der Oberhausener erneut am Boden lag, stahl er ihm zusätzlich sein Portemonnaie.

Die sofort alarmierte Polizei leitete umgehend eine Fahndung ein. Und tatsächlich wurden die Ermittlerinnen und Ermittler schnell fündig. Die Polizei stellte den Mann und seine beiden noch minderjährigen Begleiterinnen auf der Loh-/Straßburger Straße. Bei seiner Durchsuchung stießen die Polizisten auf ein Messer, das der Mann bei sich führte, außerdem das gestohlene Handy, das Bargeld sowie die Dokumente des Opfers.

Auch die EC-Karte eines mutmaßlichen weiteren Opfers trug der aggressive Mann, der bei seiner Festnahme die Polizisten übelst beschimpfte, bei sich. Da der 29-Jährige ohne festen Wohnsitz und dringend tatverdächtig ist, einen schweren Raub begangen zu haben, beantragte die Staatsanwaltschaft Duisburg einen Untersuchungshaftbefehl. Seine minderjährigen Begleiterinnen wurden zur Wache gebracht und in die Obhut der Mutter übergeben.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Oberhausen