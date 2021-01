Oberhausen: Malwettbewerb gegen Langeweile im Lockdown

Der Jugendamtselternbeirat (JAEB) der Stadt Oberhausen startet am 1. Februar einen großen Malwettbewerb (Symbolfoto).

Oberhausen Kinder trifft der Corona-Lockdown hart, Treffen mit Gleichaltrigen sind stark eingeschränkt. Gegen die Langeweile soll ein Malwettbewerb helfen.

Treffen mit Gleichaltrigen sind derzeit kaum möglich, das Fußballtraining fällt auch aus: Der derzeitige Corona-Lockdown fordert auch von Kindern viel ab, es kommt schnell Langeweile auf. Doch das soll sich jetzt in Oberhausen zumindest für einen kurzen Augenblick ändern.

Der Jugendamtselternbeirat (JAEB) der Stadt Oberhausen startet am 1. Februar einen großen Malwettbewerb für alle Kinder. Das Motto lautet „Meine liebste Beschäftigung während des Lockdowns”. Die schönsten Bilder sollen in Oberhausen ausgestellt werden und es gibt auch etwas zu gewinnen.

„Die Bilder der Kinder sollen bunt, farbenfroh und fröhlich sein, ganz egal ob mit Filz-, Bunt-, oder Wachsmalstiften. Der Elternbeirat freut sich über alle Kunstwerke”, heißt es in der Pressemitteilung. Die fertigen Bilder können im Geschäft Ihr Foto Profi, Wörthstraße 5, bei Intersport Bechtel im Bero-Center am Hintereingang oder bei der Königshardter Buchhandlung, Höhenweg 28, persönlich abgegeben werden.

Einsendeschluss ist am Sonntag, 14. Februar

Postalische Einsendungen können an folgende Adresse geschickt werden: Katholischer Kindergarten St. Johannes Evangelist, Stichwort: Malwettbewerb, Barbarastraße 18, 46047 Oberhausen. Einsendeschluss ist am Sonntag, 14. Februar, und die Verkündung der Gewinner findet am 22. Februar statt. Weitere Informationen und Teilnahmebedingungen gibt es auf der Internetseite www.oberhausen.jaeb.nrw/ oder auf der Facebookseite "JAEB Oberhausen".

