Oberhausen: Linke fordern Kostenübernahme für Homeschooling

Oberhausen. Nach einem Urteil in Thüringen fordert die Linksfraktion eine Kostenübernahme des Jobcenters für die Ausstattung beim Homeschooling.

Die Linke Liste fordert, das die Ausstattung von Schülern mit internetfähigen Computern vom Jobcenter übernommen wird. Die Geräte würden für das Homeschooling benötigt werden. Als Grundlage dieser Forderung nennt Lühr Koch von der Linksfraktion ein Urteil des Thüringer Landessozialgerichts, das eine solche Kostenübernahme für eine Familie durchgesetzt hatte, die Sozialleistungen bezieht.

Die Linke Liste fordert nun, dass in solchen Fällen auch das Jobcenter in Oberhausen die Kosten für Gerätschaften tragen soll. Koch betonte: "Dabei sprechen wir ausdrücklich nicht von Darlehen, wie dies in Oberhausen oft gehandhabt wird, sondern der kompletten Kostenübernahme. Denn es besteht ein Recht auf Bildung und Chancengleichheit. Niemand darf in unserer Stadt die Bildung aufgrund des Einkommens der Eltern oder kommunalpolitischer Fehlentscheidungen verwehrt bleiben.“