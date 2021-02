Oberhausen leuchtet grün zum Tag der Kinderhospizarbeit

Schon 2017 informierte das Kinderhospiz Möwennest in Osterfeld zur Arbeit des Hospiz in Oberhausen. Damals hielten das grüne Band Udo Bieletzki und Heike Sieben. Dieses Jahr gibt es andere Aktionen.

Oberhausen. Das Kinderhospiz Möwennest macht mit einigen Aktionen am bundesweiten "Tag der Kinderhospizarbeit" auf sich aufmerksam.

Das Kinderhospiz Möwennest arbeitet in Oberhausen und über die Stadtgrenzen hinaus. Zum bundesweiten "Tag der Kinderhospizarbeit" am Mittwoch, 10. Februar, gibt es einige Aktionen im Stadtgebiet.

Der Tag soll auf die Situation von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen mit einer lebensverkürzenden Erkrankung und deren Familien aufmerksam machen sowie in der Gesellschaft ein Bewusstsein für die Arbeit der Kinderhospize schaffen.

Grünes Band steht als Zeichen der Hoffnung

Symbolisch tragen viele Menschen an diesem Tag ein grünes Band. Es steht als Zeichen für Hoffnung.Die Stoag unterstützt das ambulante Kinderhospiz Möwennest nun schon im dritten Jahr. In diesem Jahr mit Informationen auf den Busmonitoren und dem grünen Band an den Busspiegeln. Außerdem werden auf dem Wochenmarkt in Sterkrade am 10. Februar zwischen 8 und 12 Uhr grüne Bänder von ehrenamtlichen Mitarbeitern verteilt.

Altes Kraftwerkhaus leuchtet grün

In diesem Jahr steht der Tag außerdem unter dem Motto „ Lass Deutschland grün erleuchten“. Dafür lässt die Evo die Fenster des alten Kraftwerkhauses an der Danziger Straße grün leuchten.