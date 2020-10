Oberhausen. Vor allem die Real- und Förderschulen in Oberhausen haben Lücken in ihren Lehrerkollegien. Insgesamt hat sich die Personallage etwas entspannt.

An den rund 50 Oberhausener Schulen fehlen rund 78 Lehrer. Dabei ist der Anteil der unbesetzten Stellen sehr unterschiedlich verteilt. So bekommen den Lehrermangel vor allem die Förderschulen und die Realschulen zu spüren, gefolgt von den Grundschulen.

Das geht aus einer Erhebung zur Personalausstattungsquote an Oberhausener Schulen hervor. Damit bildet die Bezirksregierung die Situation bei der Lehrerversorgung in den jeweiligen Städten ab. Bei den Daten aus dem Schulinformations- und Planungssystem (SchIPS) handele es sich um eine stichtagsbezogene Momentaufnahme, so eine Sprecherin der Bezirksregierung.

Rund 19 unbesetzte Stellen an Realschulen

Demnach hat die Behörde zum Stichtag 29. September 2020 bei den Förderschulen eine Personalausstattungsquote von 88,09 Prozent in Oberhausen festgestellt – von den 145,29 benötigten Stellen sind 127,99 besetzt, es fehlen also rechnerisch 17,3 Lehrer an dieser Schulform. Bei den Realschulen liegt die Personalausstattungsquote bei 88,57 Prozent, von den 163,57 Stellen an den drei Oberhausener Realschulen sind 144,86 besetzt – 18,71 Stellen sind demnach unbesetzt. An den rund 30 Grundschulen sind laut Statistik rund 23 Stellen unbesetzt, was einer Personalausstattungsquote von 95,23 Prozent entspricht (Stellenbedarf an Grundschulen: 480,86, Personalausstattung: 457,93).

Statistik weist Überdeckung an Kollegs aus

Zu mehr als hundert Prozent ist der Stellenbedarf an den drei Berufskollegs und am Weiterbildungskolleg gedeckt. Auch die fünf Oberhausener Gymnasien stehen statistisch mit einer Personalausstattungsquote von 98,69 Prozent einigermaßen gut da, rechnerisch fehlen demnach an dieser Schulform vier Lehrer. Das bedeute allerdings nicht, dass an diesen Schulen mit Blick auf die Lehrerkollegien alles prima ist, betont eine Sprecherin der Bezirksregierung. Bei der Stellenauswertung zum Stichtag werde zum Beispiel nicht berücksichtigt, ob Veränderungen bei Pensionierungen, Beurlaubungen, Eltern- oder Altersteilzeit anstehen. Zudem ergebe sich aus einer zu hohen Personalausstattung an einzelnen Schulen auch deshalb keine „Überversorgung dieser Schule“, so die Sprecherin, da es beispielsweise noch Bedarfe in bestimmten Unterrichtsfächern wie Mathematik geben könnte.

Eine zu geringe Personalausstattung heiße wiederum nicht automatisch, dass der Unterrichtsbedarf der betroffenen Schule nicht gedeckt werden könne. Denn den Schulen stünden weitere Lehrkräfte zur Verfügung. Dazu würde zum Beispiel Personal aus der Vertretungsreserve Grundschule oder solches für den herkunftssprachlichen Unterricht zählen – Lehrer, die nicht im Stellentableau der Schulen verbucht werden.

Auskömmlich besetzt

Für das Personal an Grund- und Förderschulen ist vor Ort die Schulaufsicht zuständig. In Oberhausen sind das Gabriele Lützenkirchen-Modro (Grundschulen) und Christoph Hegener (Förderschulen). Beide Schulamtsdirektoren waren zum Start des Schuljahres optimistisch, die Lage hat sich etwas entspannt, „wir sind so auskömmlich besetzt, wir können an den Start gehen“, sagte Lützenkirchen-Modro. Beide erklären aber einhellig: „Wir können Menschen gebrauchen“, sprich Bewerber.

Auf der Plattform Lehrereinstellung Online.NRW werden laufend Stellenausschreibungen aktualisiert. Um Lehrer in die Schulen zu bekommen, wendet das NRW-Schulministerium unter anderem das Listenverfahren an, das parallel zum schulscharfen Bewerbungsverfahren durchgeführt wird. Grundlage für das Listenverfahren ist nach Angaben des Schulministeriums auf dem NRW-Bildungsportal die Bewerbungsdatei, in die sich alle Bewerber mit Lehramtsbefähigung ganzjährig eintragen können. Über das Listenverfahren sollen „insbesondere Schulen in schwer zu versorgenden Regionen mit ausgebildeten Lehrkräften versorgt werden“. Außerdem werden mit dem Listenverfahren Stellen besetzt, die im Ausschreibungsverfahren nicht vergeben werden konnten.

Freie Leitungsstellen An einigen Schulen in Oberhausen sind derzeit die Leitungsstellen vakant, diese Schulen werden kommissarisch von den Stellvertretungen geleitet, bis die Stellen neu besetzt sind. So am Sophie-Scholl-Gymnasium, an der Heinrich-Böll-Gesamtschule, an der Friedrich-Ebert-Realschule, am Käthe-Kollwitz-Berufskolleg und an der Christoph-Schlingensief-Schule. Unbesetzt sind derzeit auch die Schulleitungsstellen an der Hirschkampschule, der Grundschule am Froschenteich und der Postwegschule.

Gute Erfahrungen mit Seiteneinsteigern

Gute Erfahrungen habe man in Oberhausen auch mit einem weiteren Instrument gemacht, das den Lehrermangel bekämpfen soll: Quereinsteiger mit anderer beruflicher Qualifikation werden pädagogisch geschult und dann als Lehrer eingesetzt. „Das ist eine gute Möglichkeit“, laute die Rückmeldung von Schulleitungen, berichtet Lützenkirchen-Modro. Zum Schuljahresstart im August wurden sechs Lehrer in Grundschulen eingestellt, davon waren drei Seiteneinsteiger. An Realschulen waren von fünf neuen Kräften zwei Seiteneinsteiger, an Gesamtschulen von zehn Neueinstellungen einer und unter den sechs neuen Berufskollegslehrern war im August kein Quereinsteiger. Wie viele Seiteneinsteiger insgesamt schon an Oberhausener Schulen tätig sind, konnte die Bezirksregierung nicht beantworten: Wenn die Anwärter ihre Qualifikation absolviert hätten, würden sie als reguläre Lehrer in der Statistik geführt.