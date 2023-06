Oberhausen: Langes Wochenende mit Indien-Star und Kirmes

Einfach mal aufdrehen: Die Sterkrader Fronleichnamskirmes (7. bis 12. Juni) in Oberhausen lockt am langen Wochenende mit Aktionen für Kinder.

Oberhausen. Das lange Wochenende (8. bis 11. Juni) bietet in Oberhausen neben der Fronleichnamskirmes etliche Höhepunkte. Ein Musik-Star füllt die Arena.

Top 1: Indischer Superstar füllt die Rudolf-Weber-Arena

In der randvollen Rudolf-Weber-Arena flippen die Fans aus und den Namen des Bühnen-Stars wird hierzulande trotzdem kaum einer kennen? Gibt es! Am Samstag, 10. Juni, kommt der indische Superstar Anirudh Ravichander nach Oberhausen. In der 13.000 Fans fassenden Arena gibt es nur noch Restplätze. Der Sänger und Komponist steuert hauptsächlich Kompositionen für tamilische Filme bei. Fans schätzen Songs wie „Once Upon a Time“.

Über Youtube verbreiten sich seine Kompositionen millionenfach rasend schnell rund um den Erdball. Die Oberhausener Konzertstätte neben dem Centro Oberhausen ist nahezu ausverkauft. Übrig gebliebene Karten kosten zwischen 46 und 254 Euro. Eine große Aftershowparty in mehreren Areas startet ab 23 Uhr in der Turbinenhalle im Lipperfeld 23. www.rudolf-weber-arena.de

Top 2: Sterkrader Fronleichnamskirmes bietet „Hits for Kids“

Kirmes ist nur einmal im Jahr? Stimmt, zumindest in der Sterkrader Innenstadt. Darum laufen noch bis zum Montag, 12. Juni, um 24 Uhr die Rummel-Gefühle heiß. Auch das Thermometer wird bei der ersten Großkirmes der Saison in Nordrhein-Westfalen nicht schlapp machen. 380 Schausteller bringen 37 Karussells mit. Darunter die nagelneue XXL-Schaukel „Excalibur“ auf dem Großen Markt.

Am Samstag, 10. Juni, startet der Familientag. Unter dem Motto „Hits for Kids“ warten an ausgewählten Karussells kleine Geschenke auf die Gäste. Die Fahrgeschäfte spielen Kindermusik. Und auch zwei Clowns bespaßen die jungen Kirmesbesucher. Der Rummel öffnet am Donnerstag von 11 bis 24 Uhr, am Freitag von 11 bis 2 Uhr, am Samstag zwischen 11 und 1 Uhr, am Sonntag von 11 bis 24 Uhr. www.fronleichnamskirmes.de

Top 3: Schlagerparty für den Ruhrpott mit Jörg Bausch

Ein Wochenende ohne eine anständige Schlagersause? Das geht in Oberhausen nun wirklich nicht. Am Freitag, 9. Juni, geht es im Resonanzwerk am Annemarie-Renger-Weg 5 (neben dem Hostel Veritas) ab 20 Uhr mit der Konzert-Party „Ruhrpott - Volume 1“ mit ordentlich Zicke-Zacke zur Sache.

Schlager-Godfather Jörg Bausch („Großes Kino“) weiß etliche Kollegen an seiner Seite. Die Macher kündigen Frank Lukas, Anna-Carina Woitschack, Noel Terhorst, Alexander Martin, Ben Luca und Mark Koch an. Moderator Frank Neuenfels führt durch den langen Abend. Tickets kosten an der Abendkasse 29 Euro. www.resonanzwerk.de

Top 4: Jan Bledowski spielt im Gdanska polnische Rock-Hits

Ja, mehrstimmig und mehrsprachig, das passt im Gdanska am Altmarkt wirklich gut zusammen. Jan Bledowski ist Gründer und Leader der polnischen Rockband Krzak.

Am Samstag, 10. Juni, wird seine Musik mit Wurzeln in Kattowitz ab 19 Uhr in der polnischen Kultur-Gaststätte erschallen. Gemeinsam mit dem amerikanischen Gitarristen und Sänger Joey Tenuto steigt ein interessantes Best-of-Konzert. Tickets kosten 16 Euro. www.gdanska.de

Top 5: Zentrum Altenberg schnürt Wochenende der Disco-Genre

Nix für mich dabei? Das können Ausgeh-Freunde im Zentrum Altenberg an der Hansastraße 20 wirklich nicht behaupten. Am Freitag, 9. Juni, lässt das soziokulturelle Zentrum „Adults only“ auf die Nachtschwärmer los. Tanzen dürfen Gäste ab 25 Jahren. Der DJ legt ab 20 Uhr ordentlich Pop, Rock, Dance, Indie und Classics auf. Tickets 6 Euro.

Am Samstag, 10. Juni, geht es mit „Disconaut“ und Hits für jüngere Tanzsemester weiter. Party, Pop und Charts schallen ab 22 Uhr aus den Boxen. Tickets 8 Euro. www.zentrumaltenberg.de

