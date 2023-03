Oberhausen lädt Alleinerziehende ab April zum Lauftreff ein

Oberhausen. Alleinerziehende Frauen und Männer können ab dem 6. April an einem kostenlosen Lauftreff teilnehmen. Kinder dürfen gerne mitkommen.

Wer alleinerziehend ist, hat meist wenig Zeit, um auch noch Sport zu machen. Die Stadt Oberhausen bietet deshalb gemeinsam mit der Ruhrwerkstatt einen speziellen Sportkurs an. Ab April können Alleinerziehende an einem kostenlosen Lauftreff teilnehmen. Die Kinder können gerne mitkommen. Kleinere brauchen einen Kinderwagen, größere können der Gruppe mit dem Laufrad, Tretroller oder Fahrrad folgen.

Der Kurs startet am 6. April um 17 Uhr auf dem Parkplatz am Schloss Oberhausen und richtet sich an Anfängerinnen und Anfänger. Es wird keine Lauferfahrung oder Ausdauer vorausgesetzt. Frauen wie Männer dürfen teilnehmen.

Anmeldung erforderlich

Unter dem Titel „Gemeinsam gesund“ bieten Stadt und Werkstatt kostenlose Sportangebote und Gesprächsrunden für Alleinerziehende an. Das Programm finden Interessierte unter www.gemeinsam-gesund-ob.de. Für alle Angebote ist eine Anmeldung erforderlich. Nähere Informationen gibt es bei der Projektleiterin Diana Heckmann im Stadtteilbüro Brückenschlag an der Marktstraße 97, jeden Donnerstag von 8.30 bis 12 Uhr oder telefonisch immer dienstags und donnerstags zwischen 9 Uhr und 16 Uhr unter 0170 – 23 54 432 beziehungsweise per E-Mail an gemeinsam-gesund@ruhrwerkstatt.de.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Oberhausen