Oberhausen: Kunden holen weniger Bargeld an Bankschaltern ab

„Die Liebe der Deutschen zum Bargeld schwindet“ lautete unlängst eine Schlagzeile. Wie schätzt die Stadtsparkasse Oberhausen als größtes Geldinstitut am Platz die Entwicklung ein? Wird auch noch in Jahrzehnten an der Ladentheke im Portmonee gekramt?

„Der Bargeldanteil wird zurückgehen, elektronische Bezahlverfahren werden immer komfortabler“, prophezeit Oliver Mebus, Vorstandschef der Stadtsparkasse Oberhausen. Aber: „Bargeld ist bei Oberhausener Kunden weiter stark gefragt.“ Das belegen die stabilen Zahlen bei den Abhebungen. Offensichtlich schätzen die Oberhausener Scheine und Münzen als anonymes und sicheres Zahlungsmittel und bleiben ihm deshalb vergleichsweise treu.

Stadtsparkasse unterhält 54 Geldautomaten

Darauf stellt sich die Stadtsparkasse ein. „Unsere Philosophie: Die Kunden sollen frei wählen können, wir bieten alle Wege an“: Kassen, Automaten, Kartenzahlung, Online-Banking, Online-Bezahlsysteme. So habe sich die Dichte des Automatennetzes kaum verändert. „Wir sind der führende Anbieter in der Bargeldversorgung mit Blick auf die Automaten“, sagt Mebus. Die Stadtsparkasse unterhält in Oberhausen 54 Automaten für Auszahlungen, an zwanzig Geräten sind auch Einzahlungen möglich. Die Entwicklung der „Verfügungen“ an den Automaten sei stabil, 280.000 bis 300.000 Auszahlungen zählte das Geldinstitut 2019. Mebus spricht von einem „ungebrochenen Bargeldabruf“, wenngleich das Niveau „etwas niedriger als im Vorjahr“ sei.

Oliver Mebus, Vorstandsvorsitzender der Stadtsparkasse Oberhausen. Foto: Kerstin Bögeholz / FUNKE FotoServices

Abgenommen hat hingegen das Bargeld-Geschäft an den Kassen, die es noch in vier Filialen gibt: Im Vergleich zu 2016 nahmen die Kassenposten 2019 am Schalter um mehr als ein Drittel ab, im Vergleich zu 2011 sogar um mehr als die Hälfte. Ein Grund dafür mag die Verfügbarkeit sein: Während an Automaten bis 23 Uhr und ab 5 Uhr morgens Geldabheben möglich ist, sind die Filialen und damit die Kassen nur von 9 bis 13 Uhr oder von 9 bis 15 Uhr geöffnet.

Dienstleistung an der Kasse nicht umsonst

Hinzu kommen Gebühren: Über Automaten Geld zu beziehen, ist billiger beziehungsweise kostenlos. Je nach Kontomodell ist die Dienstleistung an der Kasse nicht kostenfrei: „Die Ware Geld hat ihren Preis bekommen“, sagt Oliver Mebus. Bargeld koste auch die Sparkasse Geld – und diese Kosten müssten an die Kunden weitergegeben werden. Da wäre die Logistik: Bargeld muss transportiert, Automaten müssen befüllt, Bestände an den Kassen gemanagt und gesichert werden. Das Unternehmen LS Bargeld Logistik GmbH, an dem die Stadtsparkasse Oberhausen zu 30 Prozent beteiligt ist, übernimmt den Geldverkehr, bringt Scheine und Münzen zum zentralen Bundesbank-Standort in Dortmund. Kosten für Personal, Sicherheit und Technik schlagen zu Buche.

Einzelhändlern und anderen Unternehmern, also gewerblichen Kunden, werden deshalb Gebühren berechnet, wenn sie ihre Bargeld-Bestände einzahlen wollen. Auch Privatkunden, die ihre Spardose leeren und das Geld aufs Konto buchen wollen, müssen dafür bezahlen. Wer eine Münzgeldrolle im Wert von 20, 25 oder 50 Euro einzahlt, muss beispielsweise 1 Euro je Rolle bezahlen. Bartransaktionen am Schalter (Überweisungen) kosten ebenfalls Geld.

Kartenlesegerät in der Bäckerei

Durch die Gebühren mag sich ein gewisser Zwang zum bargeldlosen Bezahlen ergeben, wegen der Bargeld-Kosten werden auch für den Handel elektronische Bezahlsysteme immer interessanter. Sogar Bäckereien, Taxiunternehmen oder Kioske setzten mittlerweile auf Kartenlesegeräte oder Zahlungsterminals, Oliver Mebus nennt das eine „Bargeldvermeidungsstrategie“. Bei ihrem Sparkassen-Händlerservice merke das Institut den Trend deutlich: „Die Unternehmer oder Händler schauen, dass sie wegkommen vom Bargeld.“ Auch Online-Bezahlsysteme wie Paypal, Apple Pay oder das hauseigene Paydirekt drängten das Bargeld immer mehr zurück.

Dennoch betont der Stadtsparkassen-Chef: „Wir werden keinen Kunden gegen dessen Willen in elektronische Bezahlsysteme drängen.“ Wenn allerdings künftig die Versorgung mit Bargeld an Automaten weniger oder gar nicht mehr nachgefragt würde, „werden wir uns dem anpassen, aber wir haben kein Interesse daran Automaten abzubauen“. Die Stadtsparkasse verstehe sich nicht als Treiber bei der Bargeldabschaffung: „Wir bieten den Kunden das, was sie brauchen.“

Bundesweit belegten Statistiken, dass auch heute noch fast 50 Prozent des Einzelhandelsvolumens in Deutschland bar bezahlt würden. Andersherum betrachtet heißt das aber, dass von 1994 bis 2017 die Barzahlung um 50 Prozent im Einzelhandel abgenommen hat: 2018 zahlten die Deutschen erstmals mehr mit Karte als in bar.

Kontaktlos per Karte das Brötchen bezahlen

Die Möglichkeiten, Waren auf anderem Weg als bar zu bezahlen, haben enorm zugenommen. Sparkassen-Kunden zahlen mit der S-Card – seit 2018 auch kontaktlos. Die funkfähige Kundenkarte muss nur noch vor das Lesegerät gehalten und nicht mehr eingesteckt werden. Eine „dynamisch steigende Entwicklung“ verzeichnen die Experten hier.

Den Trend, auch Kleinstbeträge wie das Brötchen beim Bäcker kontaktlos mit der Karte zu bezahlen, weil’s so schnell geht, beobachtet die Stadtsparkasse ebenfalls. „Das Zahlungsverhalten geht in diese Richtung, aber noch auf geringem Niveau“, sagt Sparkassenvorstandsvorsitzender Mebus. Eine weitere Möglichkeit ist das kontaktlose Zahlen an der Supermarktkasse per Smartphone – dazu benötigt man die entsprechende App auf dem Handy (Android-Geräte) und eine digitalisierte S-Card. Derzeit sei gerade mal ein Prozent dieser Karten bei der Stadtsparkasse digital – „das wächst aber.“

Bei Online-Verfahren bezahlen Kunden mit Daten

Ob und wann es tatsächlich kein Bargeld mehr geben wird – dazu wollen die Experten keine Prognose abgeben. Aber eines ist klar: Das Bezahlen über Online-Verfahren ist nicht kostenlos. Und wenn Kunden „nur“ mit Daten bezahlen – darüber sollte sich jeder klar sein.