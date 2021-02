Oberhausen: Kriminelle nutzen Grundrente für Trickbetrug

Oberhausen. Die neue Grundrente steht in den Startlöchern, doch viele wissen nicht, wie sie funktioniert. Das nutzen Kriminelle aus.

Die Deutsche Rentenversicherung Rheinland warnt vor Trickbetrügern, die mit gefälschten Dokumenten zur Grundrente persönliche Daten und Bankverbindungen erbeuten wollen. Die Betrüger kontaktieren Menschen per Brief, Telefon oder klingeln an der Haustür und bitten Rentner, zum Beispiel einen „Fragebogen zu Grundrente“ auszufüllen. Mit persönlichen und sensiblen Angaben auf den Dokumenten sollen die Betroffenen angeblich die Grundrente beantragen.

Rentenversicherung: „Niemand muss einen Antrag auf Grundrente stellen."

Die Grundrente wurde in Deutschland zum Jahresbeginn eingeführt. Allerdings, betont die Rentenversicherung, müsse niemand einen Antrag stellen, um an sein Geld zu kommen. „Ob Rentnerinnen oder Rentner einen Anspruch auf die Grundrente haben, wird von der Rentenversicherung automatisch geprüft", heißt es in einer Pressemitteilung. Auch die Auszahlung geht automatisch vonstatten.

Weil die Rentenversicherung aus knapp 26 Millionen Renten deutschlandweit diejenigen herausfiltern muss, die einen Anspruch auf die Grundrente haben, können die ersten Bescheide voraussichtlich erst im Juli 2021 verschickt werden.

Broschüre erklärt die Tricks der Betrüger

In ihrer Broschüre „Vorsicht Trickbetrüger“ hat die Rentenversicherung die häufigsten Betrugsmaschen gesammelt und erklärt, wie man sich vor ihnen schützen kann. Die Broschüre richte sich dabei ausdrücklich nicht nur an Rentner, sondern „auch an Angehörige und Nachbarn älterer Menschen sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Pflegediensten". Die Broschüre gibt es im Internet unter deutsche-rentenversicherung.de.