Bauarbeiten Oberhausen: Kreuzung in Borbeck wird vollgesperrt

Oberhausen. Weil Arbeiten an der Wasserversorgung nötig sind, wird in Oberhausen-Borbeck mehrere Wochen eine Baustelle eingerichtet. Die Details.

Autofahrerinnen und Autofahrer müssen sich im Oberhausener Stadtteil Borbeck auf Einschränkungen einstellen. Für Arbeiten an der Wasserversorgung werden im Bereich der Einbleckstraße zwischen der Ripshorster Straße und der Quellstraße wandernde Bauabschnitte eingerichtet, teilt die Stadt in einer Pressemitteilung mit.

Zunächst werde im Kreuzungsbereich Ripshorster Straße eine Vollsperrung eingerichtet. Es werde zwischen der Quellstraße und Buschkämpen eine Einbahnstraße in Fahrtrichtung Ripshorster Straße eingerichtet. Anschließend werde der Einfahrbereich Buschkämpen vollgesperrt. In der letzten Bauphase sei auch in der schmalen Sackgasse Auf dem Horst eine Vollsperrung nötig. Umleitungen würden ortsnah eingerichtet.

Für die Umleitung des ÖPNV wurden an der Ecke Buschkämpen/Unterbuch Haltverbote eingerichtet, heißt es in der Mitteilung. Die Arbeiten werden bis November 2023 andauern.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Oberhausen