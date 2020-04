Oberhausen: Kradfahrer (49) bei Kollision schwer verletzt

Oberhausen. Kollision auf der Duisburger Straße in Oberhausen: Beim Wenden übersah ein Mann ein Kleinkraftrad. Für dessen Fahrer hatte das schlimme Folgen.

Wendemanöver mit schwerwiegenden Folgen auf der Duisburger Straße in Oberhausen – ein Mann (49) wurde schwer verletzt.

Zu dem Unfall kam es laut Polizei am Montagabend gegen 21.30 Uhr. Ein 31-Jähriger war zu diesem Zeitpunkt mit seinem Wagen auf der Duisburger Straße in Richtung Duisburg unterwegs. Er blinkte nach links und wendete auf der Straße. Dabei übersah er laut Polizei ein Kleinkraftrad, das in diesem Moment auf der linken Spur in Richtung Duisburg fuhr. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem der Kradfahrer (49) stürzte und sich schwer verletzte.

Mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus

Nach einer Erstversorgung vor Ort an der Unfallstelle brachte ein Rettungswagen den Kradfahrer zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Der Gesamtschaden der Kollision wird auf über 1800 Euro geschätzt.