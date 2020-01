Oberhausen. Ein verletzter Fahrer, 5000 Euro Sachschaden – die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Montagabend in Holten.

Oberhausen: Kollision von Pkw und Quad – Fahrer verletzt

Verkehrsunfall im Stadtnorden: Ein Quad und ein Pkw stießen in Holten zusammen.

Zu der Kollision kam es am Montagabend gegen 20 Uhr. Eine Frau (20) fuhr mit ihrem Auto die Bahnstraße in Richtung Holten Markt. An der Kreuzung Bahnstraße/Siegesstraße wollte sie nach links in die Siegesstraße abbiegen. Ein Quadfahrer (20) kam ihr entgegen. Beide Fahrzeuge stießen zusammen.

Die Polizei berichtet weiter: Das Quad überschlug sich. Der Fahrer verletzte sich dabei und wurde mit einem Rettungswagen zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Bei der Kollision entstand ein Sachschaden von über 5000 Euro.