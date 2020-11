Oberhausen könnte bald 200er-Inzidenzwert überschreiten

Ein Mitarbeiter einer Corona-Teststation steckt einen Abstrich in ein Röhrchen (Symbolbild).

Oberhausen. Oberhausen könnte bald eine kritische Marke bei neuen Corona-Fällen überschreiten. Derweil startet die Stadt eine Kampagne für Corona-Disziplin.

Oberhausen steht kurz davor, eine weitere Corona-Marke zu überschreiten: Der Inzidenzwert steht knapp vor der 200er-Grenze. Nach Angaben des Landeszentrums Gesundheit NRW, dem die Städte täglich die Corona-Infektionszahlen melden, liegt der Inzidenzwert an Neuinfektionen der vergangenen sieben Tage, gerechnet auf 100.000 Einwohner, derzeit in Oberhausen bei 193,6 (Stand 13. November, 0 Uhr). Das ist eine neue Höchstmarke bei den Coronafällen in der Stadt.

408 neue Fälle in den vergangenen sieben Tagen

Demnach hat Oberhausen in den vergangenen sieben Tagen 408 neue, laborbestätigte Covid-19-Infektionen gezählt, 32 neue Fälle waren es am Donnerstag (12. November). Die Statistik des Landeszentrums weist aktuell insgesamt 2069 gemeldete Corona-Infektionen seit Ausbruch der Pandemie im Frühjahr für Oberhausen aus, geschätzt 1400 Menschen sind genesen. Zwanzig Oberhausener sind an der Krankheit verstorben.

