Oberhausen: Klima-Camper rufen zur Demo-Teilnahme auf

Oberhausen. Aus dem Klima-Camp auf die Straße: Am Freitag will Fridays for Future mit großer Beteiligung gegen den Ausbau des Autobahnkreuzes demonstrieren.

Das insgesamt neuntägige Klimacamp von Fridays for Future (FFF) in der Weierheide erreicht am Freitag, 9. Juli, seinen Höhepunkt: Um 12 Uhr startet am Bahnhof Sterkrade eine Demonstration gegen den Ausbau des Autobahnkreuzes Oberhausen.

„Nach langer Zeit geht es endlich wieder zu Fuß durch die Straßen“, erklärt das Klimacamp-Team in einer aktuellen Mitteilung, die zugleich ein Aufruf an alle Bürgerinnen und Bürger ist, an der Kundgebung teilzunehmen. Den Klima-Campern geht es dabei um den globalen Klimaschutz und im lokalen Umfeld um den Erhalt des Sterkrader Waldes in seiner jetzigen Form.

Für die Erweiterung des Oberhausener-Autobahnkreuzes sei die Abholzung von 5000 Bäumen geplant, heißt es. „Es kann nicht sein, dass wir im Jahre 2021, in dem ein Extremwetter-Ereignis das andere jagt, tausende Bäume für eine Autobahn abgeholzt werden sollen”, erklären Paula Becker und Linda Kastrup als Sprecherinnen des Klimacamps.

Für eine Mobilitätswende

Eine grundsätzliche Mobilitätswende sei nötig – „weg vom Verbrennungsmotor und motorisiertem Individualverkehr hin zu Fahrrad, Bus und Bahn“. Die Demonstration soll ergänzend zum Klimacamp mit seinen vielen Vorträgen und Workshops „ein deutliches Zeichen setzen, dass den Menschen der Sterkrader Wald nicht egal ist“. Unterschiedlichen FFF-Ortsgruppen aus ganz Nordrhein-Westfalen würden zur Demonstration anreisen und natürlich nehme auch das Klimacamp selbst geschlossen an der Kundgebung teil, so Fridays for Future.

Weitere Informationen gibt es auf der Website: klimacamp-sterkraderwald.de

