Oberhausen: Kita-Erzieherin positiv auf Corona getestet

Oberhausen. Eine Erzieherin der Kindertageseinrichtung City-West ist mit dem Coronavirus infiziert. Ebenso Schüler am Käthe-Kollwitz-Kolleg und am „Sophie“.

Eine Erzieherin der Kindertagesstätte City-West ist positiv auf das Corona-Virus getestet worden. Weitere Betreuer sowie die Kinder der betroffenen Gruppe sind nun in Quarantäne.

Die Stadt Oberhausen informierte am Mittwochnachmittag über den Fall. Das Gesundheitsamt hat bereits die Eltern der betroffenen Kinder kontaktiert. Vorsorglich in Quarantäne sind insgesamt 32 Kinder und sechs Betreuerinnen. Die Einrichtung verfügt über sechs Gruppe und bietet insgesamt 141 Plätze an.

Der Betrieb der KTE bleibt aufrecht erhalten, wie ein Sprecher der Stadt auf Nachfrage bestätigt. Die Leitung der Kita und das Gesundheitsamt stehen in engem Kontakt, die Entscheidung ist gemeinsam gefallen. Die Einrichtung verfügt über ausreichend Personal, um eine adäquate Betreuung der Kinder gewährleisten zu können, heißt es.

Die Stadt weist zudem auf Neuerungen der Coronaschutzverordnung hin, die am 1. September in Kraft getreten sind. So werden Bußgelder ab sofort ohne vorherige Ermahnung erhoben. Wer ohne Mund-Nase-Maske über den Wochenmarkt schlendert, zahlt direkt 50 Euro. Der Krisenstab bittet alle Bürger dringlichst, sämtliche Hygieneregeln zu befolgen.

Coronafall am Käthe-Kollwitz-Berufskolleg und am „Sophie“

Einen Corona-Fall gibt es auch am Käthe-Kollwitz-Berufskolleg, das bestätigte Peter Hoegerle, kommissarischer Leiter der Berufsfachschule in Osterfeld Heide, auf Nachfrage der Redaktion. Eine Schülerin sei positiv auf das Coronavirus getestet worden und deshalb vom Gesundheitsamt in Quarantäne geschickt worden. Lehrer seien nicht betroffen, der Unterricht in der Klasse der Schülerin könne weiterlaufen – weil sich alle an die bis einschließlich Montag (31. August) geltende Maskenpflicht im Unterricht gehalten hätten und seit Dienstag an das freiwillige Maskengebot. Die betroffene Schülerin war zuletzt am Freitag in der Schule. „In die Klasse gehen allerdings drei Personen, die privaten Kontakt zu der Schülerin unterhielten. Die Drei wurden ebenfalls in Quarantäne geschickt“, heißt es von Seiten der Stadt.

Am Sophie-Scholl-Gymnasium ist ebenfalls ein Schüler positiv auf Covid-19 getestet worden, der ebenfalls am Freitag zuletzt in der Schule war. Das Gesundheitsamt hat hier folgende Maßnahmen eingeleitet: „Für die Sitznachbarn vor, hinter und neben dem Jungen wird vorsorglich Quarantäne angeordnet. Die weiteren Schülerinnen und Schüler der Klasse fallen unter die Kategorie II, das bedeutet, hier ist lediglich eine Gesundheitsbeobachtung durch die Eltern erforderlich“, so ein Sprecher der Stadt.