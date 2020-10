Oberhausen. Das WAZ-Kino-Café zeigt in der Lichtburg Oberhausen wieder eine Auswahl interessanter Leinwand-Perlen – und startet mit einer Krimi-Komödie.

Auf Freunde des besonderen Films wartet bis zum Jahresende eine üppige Auswahl echter Perlen – und zwar fernab der bulligen Mainstream-Produktionen. In der Lichtburg Oberhausen startet am Donnerstag, 15. Oktober, das beliebte WAZ-Kino-Café. Und beim Auftakt der Reihe können sich Cineasten gleich bei einer französischen Krimi-Komödie amüsieren.

In 106 Minuten erzählt Regisseur Jean-Paul Salomé bei „Eine Frau mit berauschenden Talenten“ ein gefühlsstarkes Frauenporträt. Nicht nur lustig, sondern auch spannend, dreht sich der Kinofilm um eine kniffelige Drogenfahndung. Die Beamten suchen ein Phantom. Eine Frau, die tonnenweise Shit in Paris verhökert, nagt am Nervenkostüm.

Kino-Café: Amüsante Kriminal-Komödie aus Frankreich

Köstliche Komödie: „Love Sarah – Liebe ist die wichtigste Zutat“ läuft am Donnerstag, 3. Dezember, in der Lichtburg und lässt die Zuschauer naschen. Foto: Laura Radford / Verleiher

Mittendrin steckt Patience Pourtefeux, gespielt von Isabelle Huppert, die als unterbezahlte Übersetzerin für Arabisch im Drogendezernat arbeitet. Das kostspielige Pflegeheim für ihre Mutter bereitet der klammen Frau Kopfschmerzen – und ausgerechnet jetzt soll eine große Ladung Haschisch die Stadt erreichen.

Die Filmvorführung ist ab zwölf Jahren freigegeben und startet um 10.30 Uhr und 11.30 Uhr. Durch die Corona-Regeln und Sitzplatzabstände ist die Kapazität geringer als sonst. Eintrittskarten kosten 6,50 Euro.

Auch in den folgenden Monaten bleibt die Leinwand nicht dunkel. „Mrs. Taylor’s Singing Club“ wird das WAZ-Kino-Café am Donnerstag, 5. November, ebenfalls um 10.30 Uhr und 11.30 Uhr fortsetzen. Das britische Drama geizt nicht mit Humor und ist mit Kristin Scott Thomas, Sharon Horgan und Greg Wise stark besetzt. Der Film ist ab sechs Jahren freigegeben.

Kino-Café: Komödie mit Cremetörtchen und Himbeer-Eclairs

Ebenfalls von den britischen Insel stammt „Love Sarah – Liebe ist die wichtigste Zutat“. Die Tragikomödie lässt die Besucher am Donnerstag, 3. Dezember, naschen. Cremetörtchen, Himbeer-Eclairs und Schokoladenküchlein spielen im Kinofilm eine tragende Rolle.

Dazwischen geht es Stück für Stück um neue Liebe und Hoffnung. Regisseurin Eliza Schroedert bringt dafür Celia Imrie, Shannon Tarbet, Shelley Conn, Rupert Penry-Jones und Bill Paterson auf die Leinwand. Los geht es auch hier um 10.30 Uhr und 11.30 Uhr. Der Kinofilm ist freigegeben für alle Altersklassen.