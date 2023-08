Oberhausen: Kaufland-Filiale hat am Sterkrader Tor eröffnet

Kaufland ist ab sofort am Sterkrader Tor präsent.

Oberhausen. Am Sterkrader Tor hat am Donnerstag eine wichtige Neueröffnung stattgefunden: Kaufland ist hier nun auf über 3000 Quadratmetern präsent.

Eine wichtige Veränderung in der Sterkrader Geschäftswelt: Am Donnerstag, 24. August, hat die neue Kaufland-Filiale am Sterkrader Tor eröffnet.

Im Zuge dieser Neueröffnung schließt Kaufland die Filiale am Kleinen Markt. Seit Bekanntwerden dieser Entscheidung wird im Stadtteil heftig über diesen Schritt diskutiert. Viele Beobachter befürchten eine Verödung der Geschäftssituation am Kleinen Markt, wenn dort Kaufland künftig als Anlaufstelle fehlt.

Unternehmen betont: Die Belegschaft wird komplett übernommen

Alle rund 100 Mitarbeiter werden in der neuen Filiale weiter beschäftigt, unterstreicht das Unternehmen in einer aktuellen Mitteilung. Die Neueröffnung feiert Kaufland mit vielen exklusiven Angeboten. Auf einer Verkaufsfläche von über 3000 Quadratmetern bietet die neue Filiale ein umfangreiches Angebot an Lebensmitteln. Der Fokus liegt auf den Frische-Abteilungen. Das Sortiment umfasst über 30.000 Artikel.

Die Kaufland-Filiale hat von Montag bis Samstag von 7 bis 22 Uhr geöffnet. Den Kunden stehen auf dem großen Parkplatz am Sterkrader Tor über 500 Parkplätze zur Verfügung, die sie für zwei Stunden kostenfrei nutzen können.

