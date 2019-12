Oberhausen. Die Bußgeldstelle der Stadt Oberhausen sucht Hinweise im Fall zweier illegal entsorgter Registrierkassen.

Oberhausen: Kassen illegal entsorgt – Stadt sucht Hinweise

Die Stadt Oberhausen sucht dringend Hinweise zu einem Fall der illegalen Entsorgung alter Registrierkassen.

Bereits am 8. Oktober stellte die Polizei Oberhausen gegen 18.45 Uhr fest, dass unweit des Rhein-Herne-Kanals an der Einmündung Ulmen-/Weilerstraße zwei Registrierkassen am dortigen Altpapiercontainer illegal abgelagert worden waren. Die Polizei erstattete eine Ordnungswidrigkeiten-Anzeige.

Eine der Seriennummern – wer Hinweise geben kann, sollte sich an die Bußgeldstelle der Stadtverwaltung wenden. Foto: Stadt Oberhausen / Handout

Ermittlungen nach den Tätern sind derzeit noch im Gange, berichtet die Stadtpressestelle nun in einer aktuellen Mitteilung. Hinweise zur Entsorgung oder zur früheren Verwendung der auf den Fotos abgebildeten Kassen mit erkennbaren Seriennummern können, auch anonym, der Bußgeldstelle der Stadt Oberhausen übermittelt werden – entweder per E-Mail an owi@oberhausen.de, per Post an: Bußgeldstelle, Stadt Oberhausen, 46042 Oberhausen, oder unter 0208 825 2284.

In diesem Zusammenhang weist die Stadtverwaltung darauf hin, dass der WBO-Wertstoffhof an der Buschhausener Straße 144 Elektro-Kleingeräte wie solche Registrierkassen kostenlos zur Entsorgung entgegennimmt.