Oberhausen: Kaffeeautomat-Dieb von einem Zeugen ertappt

Oberhausen. In einem Geschäft an der Marktstraße wollte ein Ladendieb besondere Beute machen. Als das nicht klappte, flüchtete er Richtung Mülheimer Straße.

Gleich einen kompletten Kaffeevollautomaten wollte ein noch unbekannter Täter am Samstag, 14. März,gegen 15 Uhr stehlen.

Bei dem Versuch in einem Haushaltswaren-Discounter auf der Marktstraße wurde er jedoch von einem Zeugen ertappt – daraufhin brach der Mann den Diebstahl ab. Die Ware wurde dabei allerdings beschädigt und es entstand ein Schaden von ca. 300 Euro. Anschließend flüchtete der Täterin Richtung Mülheimer Straße.

Der Täter wird wie folgt beschrieben: ca. 1,80 Meter groß, südländisches Erscheinungsbild, schwarze kurze Haare, Bart, schwarze Wellenstein-Jacke und rote Schuhe.

Die Polizei fragt: „Kennen Sie die Identität des Täters oder können Angaben zu seinem Aufenthaltsortmachen?“ Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat 22 per Mail an die Adresse poststelle.oberhausen@polizei.nrw.de oder unter 826-0.