Oberhausen: Jugendsünde, Schlager, Hoag-Sitzung - die Tipps

Oberhausen. Das Wochenende (10. bis 12. Februar) fährt in Oberhausen die Ausgeh-Termine hoch. Partys-Hits und Schlager-Konzerte wechseln sich ab. Fünf Tipps!

Top 1: Andreas Lawo singt im Resonanzwerk von Katharina

Oberhausen hat keine eigenen Schlagersänger? Von wegen! Andreas Lawo ist schon seit Jahren im Zicke-Zacke-Geschäft und zeigt am Samstag, 11. Februar, aus welchem Stimmungsmusik-Holz er geschnitzt ist. Achtung: Baum fällt - diese Hits müssen Fans kennen: „Die Frau mit dem Wahnsinnsblick", „Wer weiss“, „Irgendwo in Paris“ und natürlich den Toptitel „Katharina“.

Um 20 Uhr geht es am Annemarie-Renger-Weg 5 (in der Nähe zum Hostel Veritas) beschwingt los. Karten kosten im Verkauf 15 Euro plus Gebühr. www.resonanzwerk.de

Top 2: Jan Off liest über Liebe, Glaube, Hohngelächter

Im Druckluft spitzen sie alle die Ohren. Kein Wunder, wenn doch der Autor Jan Off vorbeischaut. Der gebürtige Braunschweiger hat einige Kurzgeschichten im Gepäck - Titel: „Liebe, Glaube, Hohngelächter!“ Am Freitag, 10. Februar, können Interessierte ab 20 Uhr an der Straße Zum Förderturm 27 dabei sein.

Die Veranstalter stecken schon mal Themen ab. Es geht um: „Begegnungen mit Polizisten, Nazis und der Waffenlobby. Auf LSD beim Ski-Marathon, am Pool mit Charles Bukowski, angetan mit Schwimmring und Pantoffeln am Einlass des KitKatClubs.“ Tickets kosten zwischen 8 und 10 Euro. www.drucklufthaus.de

Top 3: Extra-Wurst im Eberbad bei Christian Ehring

Wenn es mal wieder schärfer werden soll: Christian Ehring sorgt im Ebertbad für eine Extra-Portion Promi-Faktor. Der TV-Satiriker ist als Moderator des NDR-Formats „Extra 3“ auf dem Bildschirm zu sehen und dürfte als Sidekick von Oliver Welke in der „ZDF heute-show“ bekannt sein.

Am Freitag, 10. Februar, steht Ehring am Ebertplatz 4 für aktuelle Satire. Der Titel: „Stand jetzt!“ Die Vorstellung startet um 20 Uhr. Fans sind ab 29,50 Euro dabei. www.ebertbad.de

Top 4: Saal-Karneval geht dreifach ins närrische Finale

Finale, wie jetzt? Kaum hat der Karneval begonnen, bewegen sich alle Kostümierten hurtig aufs Finale zu. Der Saalkarneval legt noch einmal los: Freitag, 10. Februar, bitten die Blauen Funken zum „Funkenschwof“ ins Resonanzwerk an den Annemarie-Renger-Weg 5. Aber, sorry: ausverkauft.

Besser sieht’s am Samstag, 11. Februar, in der Luise-Albertz-Halle aus. Die KG Weiss-Grün Hoag schickt an der Düppelstraße die Bands Kaschämm und Drecksäck, den Komiker „Der unglaubliche Heinz“ und das Gesangsduo Irina und Joyello Sabatelli auf die Bühne. Dazu musiziert Siggi Prokein mit Band. Und DJ Klaus Celesnik gibt den Aftershow-DJ. Karten: 28 Euro.

Einer geht noch! Die LKG „Die Müllschlucker“ hebelt am Samstag, 11. Februar, die Miesepeter-Stimmung aus. Die Kostümsitzung im Ebertbad startet um 19 Uhr. Kärnseife, Chanell Devero Show, HaPe Johnen sowie Aktivenshow und Tanzgarden befinden sich am Ebertplatz 4 im närrischen Ring. Karten: 25 Euro. www.karneval-in-oberhausen.de

Top 5: Jugendsünde lässt im Altenberg die Boxen eskalieren

Es gibt Party-Serien, die bleiben einfach im Gedächtnis haften: Die Jugendsünde hat sich unter den Party-Formaten in Oberhausen einen Discokugel-runden Namen gemacht. Am Samstag, 11. Februar, lassen es die Veranstalter (Initiatorenname: Die Kleinkinder) im Zentrum Altenberg krachen.

Ab 23 Uhr dreht sich die Discokugel. Feine Trash-Hits machen mit Pop und Dance-Hits gemeinsame Sache. In der Schlosserei können sich Tanzbärinnen und Bären austoben. Tickets: 10 Euro. www.zentrumaltenberg.de

