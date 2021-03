Oberhausen: Jugendamtsleiter Deniz wechselt nach Viersen

Oberhausen. Ertunç Deniz wurde zum neuen Beigeordneten in Viersen gewählt. Wann der Jugendamtsleiter Oberhausen verlässt, ist noch unklar.

Jugendamtsleiter Ertunç Deniz verlässt Oberhausen. Der Rat der Stadt Viersen hatte ihn am Dienstag, 9. März 2021, einstimmig zum künftigen Beigeordneten für Soziales, Jugend, Bildung und Sport gewählt. Der 40-Jährige leitet zurzeit den Bereich Kinder, Jugend und Familie in Oberhausen. Wann er seine neue Tätigkeit in Viersen beginnt, muss noch zwischen den Beteiligten abgestimmt werden. Ertunç Deniz tritt als Beigeordneter die Nachfolge von Çiğdem Bern an, die zum 1. November 2020 von Viersen nach Krefeld gewechselt war.

Der künftige Viersener Beigeordnete lernte zunächst Energieanlagenelektroniker, dann machte er den Abschluss als Diplom-Sozialpädagoge. An der Hochschule Niederrhein machte er seinen Master als Sozialmanager und arbeitete als Amtsleiter in Hemer, bevor er nach Oberhausen kam. Seit 2018 leitet Deniz das Jugendamt. Mit seiner Frau und seinen drei Kindern lebt er in Dortmund.