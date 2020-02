Oberhausen: Jecke Frauen lassen Kapelle St. Bernardus beben

Superstimmung beim Frauenkarneval in der Bernardus-Kapelle.

Oberhausen. Von den trauernden Witwen bis zum Männerballett: Der Frauenkarneval in St. Bernardus ist ein Genuss. Buntes Programm begeistert die Jeckinnen.

Kirche und Karneval – das passt wunderbar zusammen: Beim Frauenkarneval in der Kapelle St. Bernardus konnte man das jetzt wieder erleben.

Propst Peter Fabritz erfreute die Jeckinnen als Putzfrau Elvira Klawuttke. Foto: Martina Duckscheidt / Pressemitteilung

Ein bunt gemischtes Programm machte gleich den ersten Abend aus Sicht der Jeckinnen „zu einem wunderbaren Erlebnis“. Ein närrisches Treiben, das von praller Lebenslust geprägt war, entfaltete sich in der Bernardus-Kapelle.

„Wir sind wieder mal zu haben“

Die nur scheinbar „trauernden Witwen“ sangen gleich zu Beginn der Veranstaltung davon, dass sie wieder mal zu haben seien – nachdem ihre Männer auf unterschiedliche Weise zum lieben Gott gelangt seien.

In diesem Jahr erfreute Propst Peter Fabritz als Putzfrau Elvira Klawuttke die Damen. Zwischen den Darbietungen des Frauen-Teams erfreuten die Tollitäten aus Oberhausen mit dem Stadtprinzen, Dirk I., dem Kinderprinzenpaar Talina I. und Kai II. und die Minigarde der GOK das Publikum und sorgten für Stimmung.

Tolles Ambiente in der Kapelle

Seit einigen Jahren heizen die „Elpenbach Spatzen“, das Männerballet, die Frauensitzung so richtig ein. Die Veranstaltung, die wieder ausverkauft war, wurde durch Sketche über „Männer-Sharing“, karnevalistische Altenheimbewohner und die Bauerngattin Elfriede – mit Einblicken in ihr Eheleben und in ihren neuen Job – zu einem Event der besonderen Art. Das tolle Ambiente der Bernardus-Kapelle ergänzte das prächtig. Das schunkelfreudige Publikum bedankte sich schließlich mit zahlenreichen Raketen bei allen Akteuren.