Oberhausen: Irischer Biergarten startet Halloween-Spektakel

Der häßliche Hans gruselt zur Halloween-Nacht auf der Burg Vondern in Oberhausen. Im Gepäck hat er am Dienstag, 31. Oktober, schaurige Geschichten.

In der Halloween-Nacht sind Grusel-Partys in Oberhausen wirklich nicht rar. Nun legt auch noch die Burg Vondern nach: Am Dienstag, 31. Oktober, startet ein besonderes Gruselfest an der Arminstraße 65.

Dafür sorgt ein Gastronom, der sich bereits mit dem Irish-Pub-Biergarten im alten Gemäuer eine Bekanntheit aufgebaut hat. Der temporäre „Irish Rover“ von Jan Kühr wird als Winterbiergarten für eine Nacht wieder aufgebaut.

Halloween in Oberhausen: Häßlicher Hans erzählt Gruselgeschichten

Der Gastronom setzt auf Grusel mit Stil. Er verrät: „Niemand anderes als der häßliche Hans, bekannt als wortgewaltiger Bettler von vielen Mittelalterveranstaltungen, hat sich bereit erklärt, seine liebsten Gruselgeschichten zum Besten zu geben.“

Der Schauspieler hinter dieser Rolle heißt Markus Gabriel, der sich mit seiner Bettlermaske einer Auswahl von Geschichten bekannter Autoren wie H.P. Lovecraft, Ambrose Bierce und Franz Kafka widmen wird. Die Lesungen finden bei Feuer, Fackeln und Kerzenschein statt.

Halloween in Oberhausen: Stummfilm-Klassiker auf der Leinwand

Kühr: „Neben dem akustischen Grusel gibt es Furchterregendes auf der großen Leinwand.“ Dabei handelt es sich um „Das Cabinet des Dr. Caligari“. Ein deutscher Horror-Stummfilm von Robert Wiene aus dem Jahr 1920.

Kostümträger sind bei der Halloween-Nacht auf Burg Vondern besonders willkommen, sagt der Veranstalter. Das Gemäuer wird illuminiert und in eine passende Lichtatmosphäre tauchen. Sollte es frostig werden, sollen heiße Suppen für eine Stärkung sorgen.

Einlass auf das Gruselgelände ist um 16 Uhr. Ab 17.30 Uhr beginnt das Programm. Tickets sind noch über www.the-irish-rover.de verfügbar, allerdings begrenzt. Sie kosten 15 Euro, darin ist ein Getränk enthalten.

