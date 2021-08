Oberhausen: Integratives Corona-Testzentrum legt Pause ein

Corona-Tests im „Bistro Jederman“ an der Gildenstraße 19 sind nun erst einmal nicht mehr möglich.

Oberhausen. Beim Corona-Testzentrum im „Bistro Jederman“ arbeiten auch Menschen mit Behinderung. Nun wird der Betrieb mindestens bis September geschlossen.

Das integrative Testzentrum in Osterfeld legt vorerst eine Pause ein. Das teilt der Oberhausener Caritasverband mit. Das Zentrum wurde vor vier Monaten im „Bistro Jederman“ (Gildenstraße 19) aufgebaut. Das Besondere: Menschen mit und ohne geistige Beeinträchtigung arbeiten hier zusammen.

Integratives Testzentrum muss Dokumentation digitalisieren

„Zum einen ist die Nachfrage nach den ersten intensiven Wochen deutlich zurückgegangen“, begründet Bistro-Leiterin Sandra Emschermann die Betriebspause. „Zum anderen müssen wir entsprechenden Vorgaben Rechnung tragen und die Dokumentation digitalisieren“.

+++ Sie wollen mehr aus Oberhausen erfahren? Lesen Sie hier mehr Artikel und Reportagen oder abonnieren Sie die WAZ Oberhausen auf Facebook! +++

Neben dem damit verbundenen technischen Aufwand müssten die Mitarbeitenden mit Beeinträchtigung auf das neue System hin geschult werden. „Und das ist eine kleine Herausforderung“, so Emschermann. Gleichwohl hofft sie, dass das Testteam Anfang September wieder am Start ist. Über den Neustart will das Team rechtzeitig informieren.

Täglich wissen, was in Oberhausen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Oberhausen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Oberhausen