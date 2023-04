Nobody is perfect: die integrative Disco im Zentrum Altenberg in Oberhausen, aufgenommen im Februar 2018.

Nobody is Perfect

Nobody is Perfect Oberhausen: Integrative Disco mit Getränken zum Sonderpreis

Oberhausen. Für Menschen mit und ohne Behinderung steigt am Sonntag die integrative Disco im Zentrum Altenberg. Die Preise sollen klein gehalten werden.

Nobody is perfect – niemand ist perfekt: Unter diesem Motto und Titel steigt am Sonntag, 16. April, wieder die integrative Disco im Zentrum Altenberg an der Hansastraße 20 in Oberhausen. Ab 16 Uhr kann jedermann tanzen und Spaß haben, das Angebot richtet sich explizit (auch) an Menschen mit einer Behinderung oder Einschränkung.

Das Zentrum Altenberg organisiert den fröhlichen Nachmittag gemeinsam mit dem Café Jederman, dem Caritasverband, der Lebenshilfe, dem Verein Schatzkiste und der Beratungsstelle KoKoBe. Eintritts- und Getränkepreise sollen gering gehalten werden: Der Eintritt kostet 2 Euro, Softdrinks und Bier vom Fass kosten einen Euro je Glas. Die Organisatoren versprechen einen entspannten Nachmittag mit Tanz, partytauglicher Musik, netten Menschen und guter Laune.

Weitere Termin für die integrative Disco stehen bereits fest: am 6. August sowie am 12. November.

